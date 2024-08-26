https://crimea.ria.ru/20240826/na-doroge-feodosiya--ordzhonikidze-iz-za-pozhara-ogranicheno-dvizhenie-1139884351.html
На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение
На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение - РИА Новости Крым, 26.08.2024
На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение
На участке дороги Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара на горе Тепе-Оба временно ограничено движение. Об этом сообщает служба автомобильных дорог Республики... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T15:22
2024-08-26T15:22
2024-08-26T16:16
новости крыма
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феодосия
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служба автомобильных дорог республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На участке дороги Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара на горе Тепе-Оба временно ограничено движение. Об этом сообщает служба автомобильных дорог Республики Крым.При этом, по сообщению учреждения, проезд из Феодосии в село Виноградное открыт."Движение автотранспортных средств из поселка Орджоникидзе в Феодосию и село Виноградное осуществляется по участкам автодорог общего пользования через села Южное и Насыпное", – уточнили в Службе автомобильных дорог РК.Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба вспыхнул накануне вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. К ночи площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. К утру стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 75 га.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовоеПлощадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветраВ национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожар
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РИА Новости Крым
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новости крыма, происшествия, транспорт, феодосия, орджоникидзе, служба автомобильных дорог республики крым, пожар
На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение
На участке дороги Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара на Тепе-Оба ограничено движение
15:22 26.08.2024 (обновлено: 16:16 26.08.2024)