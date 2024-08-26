Рейтинг@Mail.ru
На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240826/na-doroge-feodosiya--ordzhonikidze-iz-za-pozhara-ogranicheno-dvizhenie-1139884351.html
На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение
На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение - РИА Новости Крым, 26.08.2024
На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение
На участке дороги Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара на горе Тепе-Оба временно ограничено движение. Об этом сообщает служба автомобильных дорог Республики... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T15:22
2024-08-26T16:16
новости крыма
происшествия
транспорт
феодосия
орджоникидзе
служба автомобильных дорог республики крым
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137294152_0:48:899:554_1920x0_80_0_0_f0d22323f72c15547d59fb4b4eafce4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На участке дороги Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара на горе Тепе-Оба временно ограничено движение. Об этом сообщает служба автомобильных дорог Республики Крым.При этом, по сообщению учреждения, проезд из Феодосии в село Виноградное открыт."Движение автотранспортных средств из поселка Орджоникидзе в Феодосию и село Виноградное осуществляется по участкам автодорог общего пользования через села Южное и Насыпное", – уточнили в Службе автомобильных дорог РК.Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба вспыхнул накануне вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. К ночи площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. К утру стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 75 га.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовоеПлощадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветраВ национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожар
феодосия
орджоникидзе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137294152_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_5034b0e60f0962daf744881012e5c8c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, происшествия, транспорт, феодосия, орджоникидзе, служба автомобильных дорог республики крым, пожар
На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение

На участке дороги Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара на Тепе-Оба ограничено движение

15:22 26.08.2024 (обновлено: 16:16 26.08.2024)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПроезд запрещен
Проезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. На участке дороги Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара на горе Тепе-Оба временно ограничено движение. Об этом сообщает служба автомобильных дорог Республики Крым.

"Временно перекрыто движение по участку автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Феодосия – Орджоникидзе, на участке от км 1+800 до км 8+000. Движение ограничено на время ликвидации пожара на горе Тепе-Оба города Феодосия", – говорится в сообщении.

При этом, по сообщению учреждения, проезд из Феодосии в село Виноградное открыт.
"Движение автотранспортных средств из поселка Орджоникидзе в Феодосию и село Виноградное осуществляется по участкам автодорог общего пользования через села Южное и Насыпное", – уточнили в Службе автомобильных дорог РК.
Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба вспыхнул накануне вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. К ночи площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. К утру стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 75 га.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовое
Площадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветра
В национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожар
 
Новости КрымаПроисшествияТранспортФеодосияОрджоникидзеСлужба автомобильных дорог Республики КрымПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43На Севастополь обрушится дождь с грозой
16:32В Крыму девочка не получает жизненно важных лекарств - СК ведет проверку
16:19Зафиксирован сбой в энергосистеме общего блока Украина – Молдова
16:12В Севастополе к учебному году готовы 160 школ из 170
15:57В Севастополе сбой в подаче электроэнергии – Развожаев
15:54Семь человек в больнице после пожара на нефтезаводе в Омской области
15:46Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничье
15:37Смерчи и затяжные ливни с градом идут на Кубань
15:22На дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движение
15:10Ситуация в Курской области: новые данные Минобороны
15:02В Феодосии слышна стрельба
14:48"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под Феодосией
14:39Объекты ГТС и склады западных ракет – какие объекты поражены на Украине
14:37Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовое
14:27Беспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской области
14:08Аксенов назначил врио министра чрезвычайных ситуаций Крыма
14:02Украл деньги и драгоценности на 3,7 млн: в Алуште осужден мужчина
13:33Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer
13:30На нефтезаводе в Омской области тушат пожар
13:27Почти 2000 боевиков потеряли ВСУ за сутки
Лента новостейМолния