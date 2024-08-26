https://crimea.ria.ru/20240826/livni-i-grozy-nadvigayutsya-na-krym--obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-1139881492.html

Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовое

Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовое - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовое

В Крыму в ближайшие дни ожидаются ливни и грозы, а также усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T14:37

2024-08-26T14:37

2024-08-26T14:48

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидаются ливни и грозы, а также усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщает МЧС республики.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Ранее заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай рассказала РИА Новости Крым, что предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми.

https://crimea.ria.ru/20240825/peremennaya-oblachnost-i-dozhdi-prognoz-dlya-kryma-na-poslednyuyu-nedelyu-leta-1139823987.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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