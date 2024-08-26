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Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовое
Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовое - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовое
В Крыму в ближайшие дни ожидаются ливни и грозы, а также усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщает МЧС республики. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T14:37
2024-08-26T14:37
2024-08-26T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидаются ливни и грозы, а также усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщает МЧС республики.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Ранее заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай рассказала РИА Новости Крым, что предпоследнюю неделю лета погода в Крыму будет теплой и солнечной, а заключительные дни августа могут оказаться дождливыми.
https://crimea.ria.ru/20240825/peremennaya-oblachnost-i-dozhdi-prognoz-dlya-kryma-na-poslednyuyu-nedelyu-leta-1139823987.html
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Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовое
Сильные дожди и грозы ожидаются в Крыму – объявлено штормовое предупреждение
14:37 26.08.2024 (обновлено: 14:48 26.08.2024)