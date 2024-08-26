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Площадь пожара под Феодосией выросла до 75 га - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Площадь пожара под Феодосией выросла до 75 га
Площадь пожара под Феодосией выросла до 75 га - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Площадь пожара под Феодосией выросла до 75 га
Площадь лесного пожара в Крыму под Феодосией за ночь увеличилась и составляет 75 га, сообщили в ГУ МЧС России по репсублике. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T07:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в Крыму под Феодосией за ночь увеличилась и составляет 75 га, сообщили в ГУ МЧС России по репсублике.По данным МЧС, тушение продолжают более 380 огнеборцев и 105 единиц техники.Быстрому распространению способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода. Всего на очаги пожара сброшено более 85 тонн огнетушащей жидкости. Накануне в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. К ночи площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. В превентивных целях проводилась эвакуация жителей СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России и один вертолет Росгвардии.В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветреной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади.Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится также соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ.
https://crimea.ria.ru/20240825/ploschad-pozhara-v-krymu-vyrosla-v-3-raza-za-15-chasa-iz-za-silnogo-vetra-1139867441.html
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, феодосия, новости крыма, срочные новости крыма
Площадь пожара под Феодосией выросла до 75 га

Площадь лесного пожара под Феодосией выросла до 75 га - МЧС

07:48 26.08.2024 (обновлено: 08:36 26.08.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение лесного пожара в Феодосии
Тушение лесного пожара в Феодосии
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в Крыму под Феодосией за ночь увеличилась и составляет 75 га, сообщили в ГУ МЧС России по репсублике.

"Перехода огня на СНТ "Волна" и "Рассвет" не допущено. Сегодня вертолеты Ми-8 МЧС России совершили 10 сливов и сбросили уже 50 тонн воды. Водозабор происходит из моря. Рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, тушение продолжают более 380 огнеборцев и 105 единиц техники.
Быстрому распространению способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода. Всего на очаги пожара сброшено более 85 тонн огнетушащей жидкости.
Накануне в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. К ночи площадь пожара увеличилась до 45 гектаров.
В превентивных целях проводилась эвакуация жителей СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.
К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России и один вертолет Росгвардии.
В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветреной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади.
Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится также соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ.
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