https://crimea.ria.ru/20240826/ploschad-pozhara-pod-feodosiey-vyrosla-do-75-ga-1139870003.html

Площадь пожара под Феодосией выросла до 75 га

Площадь пожара под Феодосией выросла до 75 га - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Площадь пожара под Феодосией выросла до 75 га

Площадь лесного пожара в Крыму под Феодосией за ночь увеличилась и составляет 75 га, сообщили в ГУ МЧС России по репсублике. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T07:48

2024-08-26T07:48

2024-08-26T08:36

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в Крыму под Феодосией за ночь увеличилась и составляет 75 га, сообщили в ГУ МЧС России по репсублике.По данным МЧС, тушение продолжают более 380 огнеборцев и 105 единиц техники.Быстрому распространению способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода. Всего на очаги пожара сброшено более 85 тонн огнетушащей жидкости. Накануне в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. К ночи площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. В превентивных целях проводилась эвакуация жителей СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.К тушению привлечено более 380 человек и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России и один вертолет Росгвардии.В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветреной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади.Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится также соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ.

https://crimea.ria.ru/20240825/ploschad-pozhara-v-krymu-vyrosla-v-3-raza-za-15-chasa-iz-za-silnogo-vetra-1139867441.html

феодосия

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2024

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, феодосия, новости крыма, срочные новости крыма