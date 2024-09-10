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Угрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подростка - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Угрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подростка
Угрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подростка - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Угрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подростка
В Симферополе молодой человек предстанет перед судом за то, что угрожал прохожему предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T15:36
2024-09-10T15:36
гсу ск россии по крыму и севастополю
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе молодой человек предстанет перед судом за то, что угрожал прохожему предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Республике Крым и Севастополю.Полицейские оперативно установили обоих участников инцидента и передали сотрудникам следственного отдела по Центральному району Симферополя. В ходе обысков по месту жительства у молодых людей был изъят неисправный пневматический пистолет, а также электронные носители информации.Расследование в отношении 18-летнего жителя Симферополя, обвиняемого в хулиганстве, уже завершено. Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.Обвиняемый совершил хулиганские действия в отношении лица, ведущего бродяжнический образ жизни, уточняют в прокуратуре. Свои действия он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал в интернете.Инцидент произошел в начале августа. Руководитель Главного следственного управления СК Владимир Терентьев поручиол организовать процессуальную проверку по статьям119 УК ("Угроза убийством") и 213 УК ("Хулиганство).Читайте также на РИА Новости Крым:МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в ФеодосииПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеВ Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад
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РИА Новости Крым
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60
гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия
Угрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подростка

В Крыму подросток угрожал бездомному мужчине неисправным пистолетом

15:36 10.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе молодой человек предстанет перед судом за то, что угрожал прохожему предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Республике Крым и Севастополю.

"В ходе мониторинга соцсетей была выявлена видеозапись, на которой юноша в ночное время в подземном переходе по проспекту Кирова в городе Симферополь в присутствии своего сверстника в грубой форме приставал к прохожему, оскорблял его, угрожал расправой и предметом, похожим на пистолет", - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно установили обоих участников инцидента и передали сотрудникам следственного отдела по Центральному району Симферополя. В ходе обысков по месту жительства у молодых людей был изъят неисправный пневматический пистолет, а также электронные носители информации.
"Проведены необходимые экспертизы, собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину юноши в совершении тяжкого преступления. Действиям его 17-летнего товарища также дана правовая оценка", - говорится в сообщении следкома.
Расследование в отношении 18-летнего жителя Симферополя, обвиняемого в хулиганстве, уже завершено. Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.
Обвиняемый совершил хулиганские действия в отношении лица, ведущего бродяжнический образ жизни, уточняют в прокуратуре. Свои действия он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал в интернете.
Инцидент произошел в начале августа. Руководитель Главного следственного управления СК Владимир Терентьев поручиол организовать процессуальную проверку по статьям119 УК ("Угроза убийством") и 213 УК ("Хулиганство).
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