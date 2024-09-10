https://crimea.ria.ru/20240910/ugrozhal-bezdomnomu-pistoletom-v-simferopole-budut-sudit-podrostka-1140259407.html

Угрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подростка

Угрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подростка - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Угрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подростка

В Симферополе молодой человек предстанет перед судом за то, что угрожал прохожему предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T15:36

2024-09-10T15:36

2024-09-10T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе молодой человек предстанет перед судом за то, что угрожал прохожему предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Республике Крым и Севастополю.Полицейские оперативно установили обоих участников инцидента и передали сотрудникам следственного отдела по Центральному району Симферополя. В ходе обысков по месту жительства у молодых людей был изъят неисправный пневматический пистолет, а также электронные носители информации.Расследование в отношении 18-летнего жителя Симферополя, обвиняемого в хулиганстве, уже завершено. Прокуратура Центрального района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.Обвиняемый совершил хулиганские действия в отношении лица, ведущего бродяжнический образ жизни, уточняют в прокуратуре. Свои действия он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал в интернете.Инцидент произошел в начале августа. Руководитель Главного следственного управления СК Владимир Терентьев поручиол организовать процессуальную проверку по статьям119 УК ("Угроза убийством") и 213 УК ("Хулиганство).Читайте также на РИА Новости Крым:МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в ФеодосииПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеВ Крыму дети издевались над мужчиной - Бастрыкин затребовал доклад

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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