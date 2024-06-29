https://crimea.ria.ru/20240629/glavnoe-za-den-29-iyunya-1138461801.html

Главное за день: 29 июня

Главное за день: 29 июня - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Главное за день: 29 июня

Новые атаки ВСУ на Севастополь и регионы России. Освобождение населенного пункта Шумы в ДНР и ликвидация 1795 украинских боевиков. Фейковые сообщения в... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T21:43

2024-06-29T21:43

2024-06-29T21:43

главное за день

севастополь

белоруссия

иран

вооруженные силы россии

центр информационно-психологических операций (ципсо)

фейк

анапа

симферополь

кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Новые атаки ВСУ на Севастополь и регионы России. Освобождение населенного пункта Шумы в ДНР и ликвидация 1795 украинских боевиков. Фейковые сообщения в Севастополе и Анапе, а также эвакуация в Симферополе. ВСУ у границы Белоруссии и реакция Минобороны республики. Выборы в Иране после гибели Раиси.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые атаки ВСУДве воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы утром в субботу, осколки упали на побережье, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Позже стало известно о четырех пострадавших мирных жителях в результате атаки со стороны ВСУ.По данным властей Курской области, в деревне Городище Рыльского района в субботу при атаке вражеского дрона на жилой дом погибли пятеро и тяжело ранены два человека.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил о трех пострадавших от удара ВСУ дронами-камикадзе по движущимся автомобилям.Успехи Армии РоссииРоссийские военные освободили населенный пункт Шумы в ДНР, сбили вражеский МиГ-29 и 119 дронов, уничтожили еще 1795 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе западные, а также склады боеприпасов противника, сообщается в субботу в сводке Минобороны РФ.ВСУ у границ БелоруссииУкраина стягивает войска и военную технику к белорусской границе, а также готовит проникновение диверсантов на территорию республики. Соответствующее заявление заместителя командующего силами спецопераций Беларуси Вадима Лукашевича появилось 29 июня в официальном Telegram-канале Минобороны страны. В оборонном ведомстве подчеркнули, что готовы к любым провокациям.Выборы в ИранеВторой тур президентских выборов в Иране назначен по итогам подсчета более 24,5 миллионов голосов избирателей в Иране, сообщило в субботу агентство IRNA. Ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, при этом наибольшее число голосов избирателей набрал кандидат от реформистов Масуд Пезешкиан. Второй тур выборов назначен на 5 июля.Новые фейки ЦИПсОВ субботу власти Анапы опровергли фейковое сообщение об эвакуации отдыхающих с одного из местных пляжей. Ситуация в городе спокойная, подчернули в местной мэрии.Также ЦИПсО атаковали жителей Севастополя после утренней атаки на город. Горожане стали получать предложения записывать за вознаграждения на видео ложные жалобы о якобы неработающих в городе системах оповещения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев и призвал население не вступать в переписки с незнакомцами, не распространять недостоверную информацию и любые данные, которые могут быть полезны врагу, а также доверять только официальным источникам.Эвакуация в СимферополеВ субботу в интернете распространилась информация об эвакуации из одного из торговых комплексов в центре Симферополя. Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Крыму, эвакуация не была связана с возгоранием или учениями МЧС. Тренировка могла быть связана с внутренними мероприятиями самого торгового центра.

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севастополь

белоруссия

иран

анапа

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, севастополь, белоруссия, иран, вооруженные силы россии, центр информационно-психологических операций (ципсо), фейк, анапа, симферополь, кибербезопасность