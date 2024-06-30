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Время ожидания в очереди на Крымском мосту сократилось
Время ожидания в очереди на Крымском мосту сократилось - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Время ожидания в очереди на Крымском мосту сократилось
Очередь на Крымский мост начала уменьшаться. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T17:20
2024-06-30T17:20
2024-06-30T17:21
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост начала уменьшаться. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Со стороны Керчи в очереди находится 210 транспортных средств. Ожидание около часа.В 14.00 в очереди к досмотровым пунктам находились более 1000 машин. Позже министр транспорта Николай Лукашенко сообщил, что по информации Упрдор "Тамань" и Федерального государственного унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны" Минтранса РФ, увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма. Сообщалось, что "в течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, керченский пролив, упрдор "тамань", тамань, николай лукашенко, минтранс крыма
Время ожидания в очереди на Крымском мосту сократилось
827 машин находятся в очереди с двух стороны Крымского моста
17:20 30.06.2024 (обновлено: 17:21 30.06.2024)