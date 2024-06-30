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Время ожидания в очереди на Крымском мосту сократилось

Время ожидания в очереди на Крымском мосту сократилось - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Время ожидания в очереди на Крымском мосту сократилось

Очередь на Крымский мост начала уменьшаться. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив. РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T17:20

2024-06-30T17:20

2024-06-30T17:21

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

логистика

транспорт

керчь

керченский пролив

упрдор "тамань"

тамань

николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост начала уменьшаться. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Со стороны Керчи в очереди находится 210 транспортных средств. Ожидание около часа.В 14.00 в очереди к досмотровым пунктам находились более 1000 машин. Позже министр транспорта Николай Лукашенко сообщил, что по информации Упрдор "Тамань" и Федерального государственного унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны" Минтранса РФ, увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма. Сообщалось, что "в течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены".

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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