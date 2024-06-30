https://crimea.ria.ru/20240630/skonchalsya-korrespondent-sputnik-belarus-evgeniy-ogurtsov-krzhizhanovskiy-1138477567.html

Скончался корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Огурцов-Кржижановский

Скончался корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Огурцов-Кржижановский - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Скончался корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Огурцов-Кржижановский

30 июня скончался корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Огурцов-Кржижановский. Об этом сообщила его супруга. РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T20:37

2024-06-30T20:37

2024-06-30T20:37

утраты

память

беларусь

журналистика

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. 30 июня скончался корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Огурцов-Кржижановский. Об этом сообщила его супруга."Он умер сегодня утром", - сообщила она.Причины смерти выясняют медики. Евгений Огурцов-Кржижановский был известным белорусским журналистом и писателем. В своем профессиональном зачете имел работу собственным корреспондентом "Голоса России", корреспондентом газеты "Московские новости".За годы творческой карьеры публиковался во многих изданиях России и Беларуси, вел на белорусском радио программу "Кофе на троих", был секретарем Союза кинематографистов БССР, завлитом НАДТ им. Горького, главредом "Гражданской газеты".На протяжении шести лет был колумнистом Sputnik Беларусь, за это время подготовил множество статей по культурной проблематике, которые отличались своим профессионализмом и глубиной знания материала.

беларусь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, беларусь, журналистика, международная медиагруппа "россия сегодня"