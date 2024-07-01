Рейтинг@Mail.ru
Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240701/snova-zhara-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1138181635.html
Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода, без существенных осадков. Об этом... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-07-01T00:01
2024-06-30T16:48
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138199532_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_078a5345e222e6dc9f4fb66e2e5076f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода, без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем от +27 до +30 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138199532_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_337553462062d68e60c3f9f8675f8523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 01.07.2024
 
© РИА Новости КрымОрджоникидзе
Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода, без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +30…+35 градусов, в горах +22…+27", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем от +27 до +30 градусов.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 1 июля
22:22Главное за день: 30 июня
22:10В Севастополе громко: власти объяснили причину
22:07Обстановка на Крымском мосту на 22.00: очередь и время ожидания
21:58Грузовик снес четыре машины: массовое ДТП на въезде в Симферополь
21:47Ребенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ
21:39Крымский мост открыт
21:33Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:26У границ Белоруссии стоят 20 тысяч солдат НАТО - генштаб
20:44В Джанкое горит полигон ТКО
20:37Скончался корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Огурцов-Кржижановский
20:14В Севастополе воздушная тревога
20:13Крымский мост перекрыт второй раз за сутки
19:58Взрывы в Киеве: что известно
19:31Сальдо назвал причину вспышки холеры в Херсоне
19:23Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у берегов Турции - СМИ
19:12Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
19:02Использовали подземный туннель: армия РФ заняла крупный опорный пункт ВСУ
18:45Сколько дворов и общественных территорий благоустроят в Крыму в этом году
Лента новостейМолния