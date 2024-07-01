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Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода, без существенных осадков. Об этом... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-07-01T00:01
2024-07-01T00:01
2024-06-30T16:48
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода, без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем от +27 до +30 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода, без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +30…+35 градусов, в горах +22…+27", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем от +27 до +30 градусов.