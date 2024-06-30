https://crimea.ria.ru/20240630/v-sevastopole-gromko-vlasti-obyasnili-prichinu-1138479027.html

В Севастополе громко: власти объяснили причину

В Севастополе громко: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 30.06.2024

В Севастополе громко: власти объяснили причину

В Севастополе флот проводит тренировку. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T22:10

2024-06-30T22:10

2024-06-30T22:20

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит тренировку. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. Развожаев уточнил, что будет громко.Накануне в Севастополе проходила тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба слышна в ФеодосииЭвакуация в центре Симферополя не связана с пожаром и учениями – МЧССтрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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