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В Севастополе громко: власти объяснили причину
В Севастополе громко: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 30.06.2024
В Севастополе громко: власти объяснили причину
В Севастополе флот проводит тренировку. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T22:10
2024-06-30T22:10
2024-06-30T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит тренировку. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. Развожаев уточнил, что будет громко.Накануне в Севастополе проходила тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба слышна в ФеодосииЭвакуация в центре Симферополя не связана с пожаром и учениями – МЧССтрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе громко: власти объяснили причину
Учебный выстрел произведет флот в Севастополе – Развожаев
22:10 30.06.2024 (обновлено: 22:20 30.06.2024)