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В Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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В Севастополе военные проводят учения
В Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 29.06.2024
В Севастополе военные проводят учения
В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T19:51
2024-06-29T19:51
михаил развожаев
севастополь
учения
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, учения, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе военные проводят учения

Военные проводят учения в Севастополе – Развожаев

19:51 29.06.2024
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в ТГ-канале.
Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
Михаил РазвожаевСевастопольУченияНовостиЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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