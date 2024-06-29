https://crimea.ria.ru/20240629/v-sevastopole-voennye-provodyat-ucheniya-1138465208.html

В Севастополе военные проводят учения

В Севастополе военные проводят учения - РИА Новости Крым, 29.06.2024

В Севастополе военные проводят учения

В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T19:51

2024-06-29T19:51

2024-06-29T19:51

михаил развожаев

севастополь

учения

новости

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, учения, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма