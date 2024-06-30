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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе перестал звучать сигнал воздушной тревоги, угроза ракетной опасности снята, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T21:33
2024-06-30T21:36
севастополь
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михаил развожаев
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе перестал звучать сигнал воздушной тревоги, угроза ракетной опасности снята, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, михаил развожаев, безопасность, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отбой воздушной тревоги

21:33 30.06.2024 (обновлено: 21:36 30.06.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе перестал звучать сигнал воздушной тревоги, угроза ракетной опасности снята, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
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