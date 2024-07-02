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В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники
В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники - РИА Новости Крым, 02.07.2024
В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники
В Севастополе ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T14:10
2024-07-02T14:10
2024-07-02T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, на данный момент водолазы и пиротехники МЧС России ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация произойдет в период до 16:00.Работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники
В Севастополе будут слышны взрывы - идет ликвидация опасных предметов