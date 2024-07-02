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В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники

В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники - РИА Новости Крым, 02.07.2024

В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники

В Севастополе ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T14:10

2024-07-02T14:10

2024-07-02T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, на данный момент водолазы и пиротехники МЧС России ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация произойдет в период до 16:00.Работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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