Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240702/v-sevastopole-slyshny-vzryvy---rabotayut-pirotekhniki-1138528833.html
В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники
В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники - РИА Новости Крым, 02.07.2024
В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники
В Севастополе ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T14:10
2024-07-02T14:10
новости
новости крыма
крым
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
продовольственная безопасность крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585268_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_681e81ea7b13b1bff43a13cd8f2a8553.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, на данный момент водолазы и пиротехники МЧС России ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация произойдет в период до 16:00.Работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585268_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14185fb020f76b81aabae02ac684edf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, продовольственная безопасность крыма
В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники

В Севастополе будут слышны взрывы - идет ликвидация опасных предметов

14:10 02.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ в районе бухты Голубая", - написал он в своем ТГ-канале.
По его информации, на данный момент водолазы и пиротехники МЧС России ведут подготовительные мероприятия. Ориентировочно, ликвидация произойдет в период до 16:00.
Работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
 
НовостиНовости КрымаКрымСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяПродовольственная безопасность Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15С чем связан рост цен на бензин в Крыму летом
15:43Минприроды РК провело рейд по крымским лесам - видео
15:18Иран задумался об изменениях ядерной доктрины
14:47Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь ради переговоров
14:34Почему золото скифов не может быть наследием Украины
14:15ВСУ потеряли 1800 боевиков за сутки и снова отступили
14:10В Севастополе слышны взрывы - работают пиротехники
13:58Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России
13:33Врезался в ворота и уснул: в Симферополе задержан пьяный водитель
13:27Штурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР
13:19Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России
13:07Что Орбан и Зеленский будут обсуждать в Киеве – политолог
12:41Хуже дефолта: эксперт предрек тяжелый удар по экономике Украины
12:35В Симферополе автомобиль сбил десятилетнего мальчика
12:25В Крыму раскрыто убийство 25-летней давности – обвиняемый в розыске
12:09Под Судаком ограничат движение транспорта
12:05Развожаев рассказал о состоянии раненых в ракетной атаке на Севастополь
11:58В Феодосии будут стрелять
11:47В Крым из Тольятти назначен дополнительный поезд
11:21Взрыв в Стерлитамаке: один человек погиб и пострадали двое детей
Лента новостейМолния