https://crimea.ria.ru/20240630/krymskiy-most-perekryt-vtoroy-raz-za-sutki-1138468231.html

Крымский мост перекрыт второй раз за сутки

Крымский мост перекрыт второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Крымский мост перекрыт второй раз за сутки

Крымский мост закрыли для движения автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T20:13

2024-06-30T20:13

2024-06-30T20:14

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

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новости крыма

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Крымский мост закрывали в ночь на воскресенье.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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крым

керченский пролив

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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