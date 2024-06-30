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Крымский мост перекрыт второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Крымский мост перекрыт второй раз за сутки
Крымский мост перекрыт второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Крымский мост перекрыт второй раз за сутки
Крымский мост закрыли для движения автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T20:13
2024-06-30T20:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Крымский мост закрывали в ночь на воскресенье.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, новости крыма, керченский пролив, тамань
Крымский мост перекрыт второй раз за сутки

Крымский мост закрыт для движения

20:13 30.06.2024 (обновлено: 20:14 30.06.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Крымский мост закрывали в ночь на воскресенье.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьКрымНовости КрымаКерченский проливТамань
 
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