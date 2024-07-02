https://crimea.ria.ru/20240702/v-krymu-raskryto-ubiystvo-25-letney-davnosti--obvinyaemyy-v-rozyske-1138525589.html

В Крыму раскрыто убийство 25-летней давности – обвиняемый в розыске

В Крыму раскрыто убийство 25-летней давности – обвиняемый в розыске - РИА Новости Крым, 02.07.2024

В Крыму раскрыто убийство 25-летней давности – обвиняемый в розыске

заочно приговорен к десяти годам лишения свободы гражданин, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1999 году. Обвиняемый от органов расследования скрылся, РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T12:25

2024-07-02T12:25

2024-07-02T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Крыму заочно приговорен к десяти годам лишения свободы гражданин, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1999 году. Обвиняемый от органов расследования скрылся, сообщают в пресс-службе прокуратуры Республики Крым."Установлено, что летом 1999 года подсудимый совместно со своими знакомыми находился на плато горы Ай-Петри в семи километрах от кордона "Лесниковое" Бахчисарайского района. После употребления спиртных напитков между присутствующими произошел конфликт, в ходе которого подсудимый выстрелил в оппонента из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.По данным Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю, вечером 23 июля 1999 года компания туристов на плато горы Ай-Петри встретила 32-летнего охотника. Они устроили совместный привал на ночлег. У обвиняемого возникла ссора с 24-летним парнем, в результате которой он совершил выстрел в его сторону. Фигурант с места преступления скрылся.Пострадавший скончался на месте преступления, подсудимый объявлен в федеральный и международный розыск."Следователями совместно с коллегами из полиции установлена личность злоумышленника и получены неопровержимые доказательства его вины", - информируют в СК."Суд с учетом позиции государственного обвинителя заочно приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняют в прокуратуре.Подсудимый скрывается от органов следствия на территории другого государства.Читайте также на РИА Новости Крым:30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражуЖитель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней материВытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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