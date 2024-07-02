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Под Судаком ограничат движение транспорта
Под Судаком ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Под Судаком ограничат движение транспорта
Движение в районе Судака изменится на четыре дня во время проведения фестиваля "Таврида.АРТ". Об этом предупреждает Служба автомобильных дорог РК. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T12:09
2024-07-02T12:09
2024-07-02T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Движение в районе Судака изменится на четыре дня во время проведения фестиваля "Таврида.АРТ". Об этом предупреждает Служба автомобильных дорог РК.По информации дорожной службы, для специализированных машин с пропусками фестиваля сохранится одностороннее движение в направлении город Судак – село Миндальное. Движение будет осуществляться в соответствии со схемой объезда.Участников дорожного движения просят руководствоваться данной информацией и схемами объезда при выборе маршрута движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму: что ждет участниковНа восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогуЧто посмотреть в Судаке – инфографика
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служба автомобильных дорог республики крым, ограничение движения, крым, судак, таврида.арт, логистика, транспорт, новости крыма
Под Судаком ограничат движение транспорта
Движение под Судаком изменится на четыре дня в связи с фестивалем "Таврида.АРТ"