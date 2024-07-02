https://crimea.ria.ru/20240702/pod-sudakom-ogranichat-dvizhenie-transporta-1138525091.html

Под Судаком ограничат движение транспорта

Под Судаком ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Под Судаком ограничат движение транспорта

Движение в районе Судака изменится на четыре дня во время проведения фестиваля "Таврида.АРТ". Об этом предупреждает Служба автомобильных дорог РК. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T12:09

2024-07-02T12:09

2024-07-02T12:09

служба автомобильных дорог республики крым

ограничение движения

крым

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таврида.арт

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Движение в районе Судака изменится на четыре дня во время проведения фестиваля "Таврида.АРТ". Об этом предупреждает Служба автомобильных дорог РК.По информации дорожной службы, для специализированных машин с пропусками фестиваля сохранится одностороннее движение в направлении город Судак – село Миндальное. Движение будет осуществляться в соответствии со схемой объезда.Участников дорожного движения просят руководствоваться данной информацией и схемами объезда при выборе маршрута движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму: что ждет участниковНа восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогуЧто посмотреть в Судаке – инфографика

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба автомобильных дорог республики крым, ограничение движения, крым, судак, таврида.арт, логистика, транспорт, новости крыма