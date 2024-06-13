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ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин
ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин - РИА Новости Крым, 13.06.2024
ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин
Один человек погиб и трое пострадали из-за обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T15:18
2024-06-13T15:18
россия
новости
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали из-за обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Все трое пострадавших доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медпомощь, заверил он.В Новокаховском округе обстрелом также повреждены электросети. Произошло аварийное отключение электроснабжения в микрорайоне Основа в Новой Каховке, а также в населенных пунктах Днепряны, Райское и Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка. Без света остались около четырех тысяч человек. Аварийные бригады обследовали место повреждения и вскоре приступят к устранению аварий.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино - ранены два мирных жителяВСУ атаковали Каховку
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РИА Новости Крым
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россия, новости, херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия
ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин

Один человек погиб и трое пострадали при обстреле ВСУ Херсонской области - Сальдо

15:18 13.06.2024
 
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Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали из-за обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Новой Каховке в результате прилета снаряда погибла 78-летняя женщина, 66-летний мужчина получил множественные ранения на собственном подворье. В Алешках ранены два мирных жителя — 1989 и 1994 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Все трое пострадавших доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медпомощь, заверил он.
В Новокаховском округе обстрелом также повреждены электросети. Произошло аварийное отключение электроснабжения в микрорайоне Основа в Новой Каховке, а также в населенных пунктах Днепряны, Райское и Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка. Без света остались около четырех тысяч человек. Аварийные бригады обследовали место повреждения и вскоре приступят к устранению аварий.
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РоссияНовостиХерсонская областьВладимир СальдоОбстрелы ВСУПроисшествия
 
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