https://crimea.ria.ru/20240613/vsu-atakovali-khersonskuyu-oblast-pogibla-zhenschina-i-raneny-troe-muzhchin-1138085440.html

ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин

ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин - РИА Новости Крым, 13.06.2024

ВСУ атаковали Херсонскую область: погибла женщина и ранены трое мужчин

Один человек погиб и трое пострадали из-за обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T15:18

2024-06-13T15:18

2024-06-13T15:18

россия

новости

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e870dc97356b8e0704beaa0ebb2b8cd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и трое пострадали из-за обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Все трое пострадавших доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медпомощь, заверил он.В Новокаховском округе обстрелом также повреждены электросети. Произошло аварийное отключение электроснабжения в микрорайоне Основа в Новой Каховке, а также в населенных пунктах Днепряны, Райское и Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка. Без света остались около четырех тысяч человек. Аварийные бригады обследовали место повреждения и вскоре приступят к устранению аварий.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое сотрудников телеканала НТВ тяжело ранены в ДНР Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино - ранены два мирных жителяВСУ атаковали Каховку

россия

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, происшествия