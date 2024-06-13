https://crimea.ria.ru/20240613/dron-vsu-udaril-po-mashine-v-shebekino---raneny-dva-mirnykh-zhitelya-1138078315.html

Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино - ранены два мирных жителя

Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино - ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино - ранены два мирных жителя

При атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Шебекино Белгородской области пострадали два мирных жителя, одному из них посекло осколками лицо, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T12:37

2024-06-13T12:37

2024-06-13T12:37

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Шебекино Белгородской области пострадали два мирных жителя, одному из них посекло осколками лицо, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, один из раненых мужчин получил контузию, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица. Оба пострадавших госпитализированы.ВСУ продолжают регулярные атаки на российское приграничье. Вечером в среду украинские боевики атаковали села Белгородской области дронами-камикадзе. В результате пострадал мирный житель. Днем 12 июня при обстреле Шебекино пострадала женщина, взрывной волной выбило окна в частных домах и многоэтажке. В ночь на среду в Шебекино в результате прямого попадания снаряда РСЗО в квартиру погиб мужчина и ранены еще трое жильцов.Кроме того, по данным Гладкова, на приграничье области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками.Читайте также на РИА Новости Крым:Операторы "скорых" будут сопровождать вызовы до приезда медиков - ГладковВ Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погибКак Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасами

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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