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Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино - ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино - ранены два мирных жителя
Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино - ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино - ранены два мирных жителя
При атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Шебекино Белгородской области пострадали два мирных жителя, одному из них посекло осколками лицо, сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T12:37
2024-06-13T12:37
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Шебекино Белгородской области пострадали два мирных жителя, одному из них посекло осколками лицо, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным, один из раненых мужчин получил контузию, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица. Оба пострадавших госпитализированы.ВСУ продолжают регулярные атаки на российское приграничье. Вечером в среду украинские боевики атаковали села Белгородской области дронами-камикадзе. В результате пострадал мирный житель. Днем 12 июня при обстреле Шебекино пострадала женщина, взрывной волной выбило окна в частных домах и многоэтажке. В ночь на среду в Шебекино в результате прямого попадания снаряда РСЗО в квартиру погиб мужчина и ранены еще трое жильцов.Кроме того, по данным Гладкова, на приграничье области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками.Читайте также на РИА Новости Крым:Операторы "скорых" будут сопровождать вызовы до приезда медиков - ГладковВ Горловке на кассетной бомбе ВСУ подорвались дети – один погибКак Украина готовится атаковать РФ кассетными боеприпасами
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), шебекино (город в белгородской области)
Дрон ВСУ ударил по машине в Шебекино - ранены два мирных жителя

При обстреле ВСУ гражданского автомобиля в Шебекино ранены двое - Гладков

12:37 13.06.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Шебекино Белгородской области пострадали два мирных жителя, одному из них посекло осколками лицо, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На окраине города Шебекино движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ. Пострадали два мирных жителя", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его данным, один из раненых мужчин получил контузию, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица. Оба пострадавших госпитализированы.
ВСУ продолжают регулярные атаки на российское приграничье. Вечером в среду украинские боевики атаковали села Белгородской области дронами-камикадзе. В результате пострадал мирный житель. Днем 12 июня при обстреле Шебекино пострадала женщина, взрывной волной выбило окна в частных домах и многоэтажке. В ночь на среду в Шебекино в результате прямого попадания снаряда РСЗО в квартиру погиб мужчина и ранены еще трое жильцов.
Кроме того, по данным Гладкова, на приграничье области обнаружены противопехотные мины ВСУ с сейсмодатчиками.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковНовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Шебекино (город в Белгородской области)
 
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