https://crimea.ria.ru/20240613/operatory-skorykh-budut-soprovozhdat-vyzovy-do-priezda-medikov---gladkov-1138067378.html

Операторы "скорых" будут сопровождать вызовы до приезда медиков - Гладков

Операторы "скорых" будут сопровождать вызовы до приезда медиков - Гладков - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Операторы "скорых" будут сопровождать вызовы до приезда медиков - Гладков

Все вызовы "скорых" в Белгородской области будут дистанционно сопровождать операторы, чтобы объяснять, как правильно оказать первую помощь, пока на место ЧП... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T06:49

2024-06-13T06:49

2024-06-13T08:02

белгородская область

вячеслав гладков

скорая помощь

общество

происшествия

новости

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн -РИА Новости Крым. Все вызовы "скорых" в Белгородской области будут дистанционно сопровождать операторы, чтобы объяснять, как правильно оказать первую помощь, пока на место ЧП едут медики. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он подчеркнул, что это особенно важно в случае получения гражданами ранений в результате обстрелов.По словам Гладкова, к середине лета 100% вызовов скорой помощи будут сопровождаться данным видом услуги.ВСУ регулярно обстреливают приграничные области России, в частности, Белгородскую область. 10 июня при атаке на легковой автомобиль в Шебекино серьезно ранена женщина. В результате взрыва она получила сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи. В этот же день раненения получил водитель КамАЗа. Его машина была атакована дроном в поле между поселками Чапаевский и Горьковский.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненыйВСУ разбросали противопехотные мины у границ Белгородской областиДрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудник

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, скорая помощь, общество, происшествия, новости, обстрелы белгородской области