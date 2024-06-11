ВСУ ударили по хлебопекарне и водоканалу в Херсонской области
ВСУ обстреляли хлебопекарню и водоканал в Алешках – Сальдо
12:01 11.06.2024 (обновлено: 14:14 11.06.2024)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по хлебопекарне и водоканалу в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по городу Алешки Херсонской области сильно повреждены здания хлебопекарни и водоканала. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня утром киевские боевики обстреляли объекты жизнеобеспечения в Алешках: хлебопекарню "Алмаз" и здание водоканала. В обоих случаях из-за удара украинских террористов сильные повреждения получили как здания, так и несколько гражданских машин", - написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор уточнил, что боевики обстреляли гражданские объекты при помощи FPV-дронов, что доказывает: обстрелы не случайны, "украинские бандиты хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба", считает Сальдо.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по хлебопекарне и водоканалу в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
ВСУ ударили по хлебопекарне и водоканалу в Херсонской области
Накануне сообщалось, что два мирных жителя пострадали при очередном обстреле Каховки боевиками ВСУ. В понедельник ВСУ ударили по общественной приемной городской администрации Каховки, еще несколько прилетов были зафиксированы в жилой застройке города. Пострадал один мирный житель. Еще днем ранее при обстреле ВСУ поселка в Херсонской области был убит мирный житель и разрушены два дома.
7 июня вооруженные формирования Украины обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала, погибли 22 человека.
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