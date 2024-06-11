https://crimea.ria.ru/20240611/vsu-udarili-po-khlebopekarne-i-vodokanalu-v-khersonskoy-oblasti-1138017726.html

ВСУ ударили по хлебопекарне и водоканалу в Херсонской области

ВСУ ударили по хлебопекарне и водоканалу в Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.06.2024

ВСУ ударили по хлебопекарне и водоканалу в Херсонской области

В результате удара ВСУ по городу Алешки Херсонской области сильно повреждены здания хлебопекарни и водоканала. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T12:01

2024-06-11T12:01

2024-06-11T14:14

обстрелы всу

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

алешки

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по городу Алешки Херсонской области сильно повреждены здания хлебопекарни и водоканала. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также губернатор уточнил, что боевики обстреляли гражданские объекты при помощи FPV-дронов, что доказывает: обстрелы не случайны, "украинские бандиты хотели лишить жителей Алешек воды и хлеба", считает Сальдо.Накануне сообщалось, что два мирных жителя пострадали при очередном обстреле Каховки боевиками ВСУ. В понедельник ВСУ ударили по общественной приемной городской администрации Каховки, еще несколько прилетов были зафиксированы в жилой застройке города. Пострадал один мирный житель. Еще днем ранее при обстреле ВСУ поселка в Херсонской области был убит мирный житель и разрушены два дома.7 июня вооруженные формирования Украины обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала, погибли 22 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области объявлен траур по погибшим в СадовомГлубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской областиДва человека ранены при повторной атаке ВСУ на Каховку

херсонская область

алешки

новые регионы россии

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2024

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обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, алешки, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии