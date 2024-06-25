https://crimea.ria.ru/20240625/v-rostovskoy-oblasti-vveli-rezhim-chs-1138340845.html

В Воронежской области ввели режим ЧС

В Воронежской области ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 25.06.2024

В Воронежской области ввели режим ЧС

На территории Ольховатского района Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации после детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T12:04

2024-06-25T12:04

2024-06-25T12:31

режим чс

безопасность

общество

новости

александр гусев

воронежская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. На территории Ольховатского района Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации после детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его данным, ЧП произошло утром во вторник вдали от гражданских объектов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти.Он также добавил, что для выпускников сдача ОГЭ на базе Ольховатской средней школы перенесена на резервные дни 1 и 2 июля."Прошу всех жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием и не поддаваться панике, пока не покидать свои дома без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями", - заключил Гусев.Ранее глава области сообщал, что в ночь на вторник украинские боевики попытались атаковать регион при помощи беспилотников. Части дрона упали на территорию одной из промплощадок. разорвались и загорелись. Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУСбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую областиВСУ атаковали грузовик на трассе в Шебекино – ранен водитель

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

режим чс, безопасность, общество, новости, александр гусев, воронежская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)