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В Воронежской области ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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В Воронежской области ввели режим ЧС
В Воронежской области ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 25.06.2024
В Воронежской области ввели режим ЧС
На территории Ольховатского района Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации после детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T12:04
2024-06-25T12:31
режим чс
безопасность
общество
новости
александр гусев
воронежская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. На территории Ольховатского района Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации после детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его данным, ЧП произошло утром во вторник вдали от гражданских объектов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти.Он также добавил, что для выпускников сдача ОГЭ на базе Ольховатской средней школы перенесена на резервные дни 1 и 2 июля."Прошу всех жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием и не поддаваться панике, пока не покидать свои дома без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями", - заключил Гусев.Ранее глава области сообщал, что в ночь на вторник украинские боевики попытались атаковать регион при помощи беспилотников. Части дрона упали на территорию одной из промплощадок. разорвались и загорелись. Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУСбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую областиВСУ атаковали грузовик на трассе в Шебекино – ранен водитель
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режим чс, безопасность, общество, новости, александр гусев, воронежская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)
В Воронежской области ввели режим ЧС

В Ольховатском районе Воронежской области объявили ЧС – губернатор

12:04 25.06.2024 (обновлено: 12:31 25.06.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. На территории Ольховатского района Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации после детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его данным, ЧП произошло утром во вторник вдали от гражданских объектов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти.
"Для обеспечения безопасности жителей скорректировали работу детских садов и оздоровительных лагерей. Приостановили работу пришкольного лагеря на базе Ольховатской средней школы", - написал Гусев.
Он также добавил, что для выпускников сдача ОГЭ на базе Ольховатской средней школы перенесена на резервные дни 1 и 2 июля.
"Прошу всех жителей прилегающих муниципалитетов Ольховатского района отнестись к ситуации с пониманием и не поддаваться панике, пока не покидать свои дома без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями", - заключил Гусев.
Ранее глава области сообщал, что в ночь на вторник украинские боевики попытались атаковать регион при помощи беспилотников. Части дрона упали на территорию одной из промплощадок. разорвались и загорелись.
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Режим ЧСБезопасностьОбществоНовостиАлександр ГусевВоронежская областьОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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