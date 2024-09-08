https://crimea.ria.ru/20240908/mashina-vrezalas-v-detskuyu-ploschadku-deti-v-bolnitse-voditel-pogib-1140215541.html

Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб

Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб

Трое детей госпитализированы с различными травмами в больницу после наезда автомобиля на детскую площадку в Краснодарском крае, об этом сообщает пресс-служба ГУ РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T17:56

2024-09-08T17:56

2024-09-08T18:14

дтп

дети

кубань

умвд россии по краснодарскому краю

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/08/1140215424_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_62ecebdf2412f95de9668c4e44aada85.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Трое детей госпитализированы с различными травмами в больницу после наезда автомобиля на детскую площадку в Краснодарском крае, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Инцидент произошел в Брюховецком районе. По предварительной информации, 69-летнему водителю стало плохо, у него случился сердечный приступ. Мужчина скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Ранее сообщалось о том, что три человека, в том числе двое детей пострадали в результате аварии под Керчью. В середине августа четверо детей были госпитализированы в результате аварии с микроавтобусом под Анапой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешеходаВ Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"Смертельное ДТП под Геленджиком: погиб водитель и пострадали дети

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дети, кубань, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости