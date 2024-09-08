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Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб
Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб
Трое детей госпитализированы с различными травмами в больницу после наезда автомобиля на детскую площадку в Краснодарском крае, об этом сообщает пресс-служба ГУ РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T17:56
2024-09-08T17:56
2024-09-08T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Трое детей госпитализированы с различными травмами в больницу после наезда автомобиля на детскую площадку в Краснодарском крае, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Инцидент произошел в Брюховецком районе. По предварительной информации, 69-летнему водителю стало плохо, у него случился сердечный приступ. Мужчина скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Ранее сообщалось о том, что три человека, в том числе двое детей пострадали в результате аварии под Керчью. В середине августа четверо детей были госпитализированы в результате аварии с микроавтобусом под Анапой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешеходаВ Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"Смертельное ДТП под Геленджиком: погиб водитель и пострадали дети
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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дтп, дети, кубань, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости
Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб
Машина влетела на детскую площадку - трое детей в больнице, водитель погиб
17:56 08.09.2024 (обновлено: 18:14 08.09.2024)