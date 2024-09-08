Рейтинг@Mail.ru
Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240908/mashina-vrezalas-v-detskuyu-ploschadku-deti-v-bolnitse-voditel-pogib-1140215541.html
Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб
Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб
Трое детей госпитализированы с различными травмами в больницу после наезда автомобиля на детскую площадку в Краснодарском крае, об этом сообщает пресс-служба ГУ РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T17:56
2024-09-08T18:14
дтп
дети
кубань
умвд россии по краснодарскому краю
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/08/1140215424_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_62ecebdf2412f95de9668c4e44aada85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Трое детей госпитализированы с различными травмами в больницу после наезда автомобиля на детскую площадку в Краснодарском крае, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Инцидент произошел в Брюховецком районе. По предварительной информации, 69-летнему водителю стало плохо, у него случился сердечный приступ. Мужчина скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Ранее сообщалось о том, что три человека, в том числе двое детей пострадали в результате аварии под Керчью. В середине августа четверо детей были госпитализированы в результате аварии с микроавтобусом под Анапой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешеходаВ Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"Смертельное ДТП под Геленджиком: погиб водитель и пострадали дети
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/08/1140215424_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bcbda2cd041b1e852cd8795449a862f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дети, кубань, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, новости
Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб

Машина влетела на детскую площадку - трое детей в больнице, водитель погиб

17:56 08.09.2024 (обновлено: 18:14 08.09.2024)
 
© Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю3 детей госпитализированы после наезда легковушки на детскую площадку в Брюховецком районе
3 детей госпитализированы после наезда легковушки на детскую площадку в Брюховецком районе
© Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Трое детей госпитализированы с различными травмами в больницу после наезда автомобиля на детскую площадку в Краснодарском крае, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в Брюховецком районе.
"Сегодня около 15 часов водитель автомобиля "ВАЗ-2107", двигаясь по ул. Масловского в станице Переяславской, не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в детскую площадку, прилегающую к домовладению. В момент происшествия на площадке находились дети. Трое детей 7, 8 и 4 лет с различными травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 69-летнему водителю стало плохо, у него случился сердечный приступ. Мужчина скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что три человека, в том числе двое детей пострадали в результате аварии под Керчью. В середине августа четверо детей были госпитализированы в результате аварии с микроавтобусом под Анапой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи рейсовый автобус насмерть сбил пешехода
В Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"
Смертельное ДТП под Геленджиком: погиб водитель и пострадали дети
ДТПдетиКубаньУМВД России по Краснодарскому краюПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Умер Александр Масляков
18:45Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа
18:21Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области
17:56Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб
17:51Пора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц
17:45Из-за аварии отключили свет в Ленинском районе Крыма и под Алуштой
17:33В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ
16:59В Севастополе на диком пляже погиб мужчина - МЧС
16:50Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%
16:24Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма
16:05Явка на выборах в Крыму превысила 40%
15:54На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар
15:17Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
14:56Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
14:25Рогатая мина на пляже Сочи: мэрия опровергла сообщение об опасной находке
13:55Под Анапой поселок сползает в обрыв - СК проводит проверку
13:32В очереди на Крымском мосту полтысячи автомобилей – обновленные данные
13:04Следком разберется в массовой драке на Кубани
12:44Продвижение в глубину обороны ВСУ - противник потерял более 2000 боевиков
12:21Музей Великой Отечественной на Днепре создадут в 2024 году - Володин
Лента новостейМолния