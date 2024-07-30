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Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации
Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации
Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили украинскую радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л". Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T13:18
2024-07-30T13:18
министерство обороны рф
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили украинскую радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л". Об этом сообщает Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 692 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 725 танков и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 201 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25Американская установка ПВО Patriot уничтожена на УкраинеВ США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16
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министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , himars, patriot (зенитный ракетный комплекс), беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации

Армия России уничтожила украинскую станцию воздушной разведки "Марс-Л" и 7 снарядов HIMARS

13:18 30.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили украинскую радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л". Об этом сообщает Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot" производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 692 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 725 танков и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 201 единица специальной военной автомобильной техники.
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