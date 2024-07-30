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Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации

Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации

Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили украинскую радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л". Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T13:18

2024-07-30T13:18

2024-07-30T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили украинскую радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л". Об этом сообщает Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 692 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 725 танков и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 201 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25Американская установка ПВО Patriot уничтожена на УкраинеВ США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , himars, patriot (зенитный ракетный комплекс), беспилотник (бпла, дрон), новости сво