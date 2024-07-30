https://crimea.ria.ru/20240730/ukrainskiy-mars-l-razbit-v-zone-spetsoperatsii-1139225698.html
Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации
Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации
Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили украинскую радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л". Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T13:18
2024-07-30T13:18
2024-07-30T13:18
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
himars
patriot (зенитный ракетный комплекс)
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137273218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8833e1e79867043bce2edb14349a9320.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили украинскую радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л". Об этом сообщает Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 692 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 725 танков и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 201 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по аэродрому - уничтожен украинский Су-25Американская установка ПВО Patriot уничтожена на УкраинеВ США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137273218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58ce110d71af8dcc5b95db9145450339.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , himars, patriot (зенитный ракетный комплекс), беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Украинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации
Армия России уничтожила украинскую станцию воздушной разведки "Марс-Л" и 7 снарядов HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили украинскую радиолокационная станция воздушной разведки "Марс-Л". Об этом сообщает Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot" производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 692 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 725 танков и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 201 единица специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: