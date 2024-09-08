https://crimea.ria.ru/20240908/aleksandr-maslyakov-biografiya-1140216646.html
Александр Масляков: биография
Александр Масляков: биография - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Александр Масляков: биография
Александр Масляков был советским и российским телеведущим, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, президентом международного союза КВН. РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T19:21
2024-09-08T19:21
2024-09-08T19:33
александр масляков
квн
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Александр Масляков был советским и российским телеведущим, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, президентом международного союза КВН.Он родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье военного летчика, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны. В 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения. В 1964 году он становится ведущим программы Клуба веселых и находчивых – КВН.Когда программу закрыли в 1972 году - вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", готовил репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве.Также какое-то время он вел программы "Песня года", "Александр-шоу".С 1986 года, когда программу КВН на телевидении возродили, он стал ее бессменным ведущим. Также Масляков был президентом Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК". Александр Масляков был заслуженным деятелем искусств РФ (1994), а также полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством".В 2015 году Маслякова наградили орденом Александра Невского. В 2017 году Александру Маслякову присвоили звание "Народный артист Чеченской Республики". В этом же году он был удостоен медали "За укрепление боевого содружества" Минобороны РФ. Лауреат премии "Овация" (1994). В 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения". У Александра Маслякова остался сын, названный в честь отца, а также внучка Таисия, которая в 2021 году стала ведущей детского КВН.
https://crimea.ria.ru/20240908/umer-aleksandr-maslyakov-1140216161.html
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александр масляков, квн, биография, ссср, россия, культура, общество, утраты
Александр Масляков: биография
Биография Александра Маслякова
19:21 08.09.2024 (обновлено: 19:33 08.09.2024)
Александр Масляков был советским и российским телеведущим, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, президентом международного союза КВН.
Он родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье военного летчика, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны.
В 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения.
В 1964 году он становится ведущим программы Клуба веселых и находчивых – КВН.
Когда программу закрыли в 1972 году - вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", готовил репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве.
Также какое-то время он вел программы "Песня года", "Александр-шоу".
С 1986 года, когда программу КВН на телевидении возродили, он стал ее бессменным ведущим.
Также Масляков был президентом Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК".
Александр Масляков был заслуженным деятелем искусств РФ (1994), а также полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством".
В 2015 году Маслякова наградили орденом Александра Невского.
В 2017 году Александру Маслякову присвоили звание "Народный артист Чеченской Республики". В этом же году он был удостоен медали "За укрепление боевого содружества" Минобороны РФ. Лауреат премии "Овация" (1994).
В 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".
У Александра Маслякова остался сын, названный в честь отца, а также внучка Таисия, которая в 2021 году стала ведущей детского КВН.