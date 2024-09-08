Рейтинг@Mail.ru
Александр Масляков: биография - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240908/aleksandr-maslyakov-biografiya-1140216646.html
Александр Масляков: биография
Александр Масляков: биография - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Александр Масляков: биография
Александр Масляков был советским и российским телеведущим, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, президентом международного союза КВН. РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T19:21
2024-09-08T19:33
александр масляков
квн
биография
ссср
россия
культура
общество
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/08/1140216530_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_b5d93908c5ee0679819b5638efee2bcb.jpg
Александр Масляков был советским и российским телеведущим, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, президентом международного союза КВН.Он родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье военного летчика, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны. В 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения. В 1964 году он становится ведущим программы Клуба веселых и находчивых – КВН.Когда программу закрыли в 1972 году - вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", готовил репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве.Также какое-то время он вел программы "Песня года", "Александр-шоу".С 1986 года, когда программу КВН на телевидении возродили, он стал ее бессменным ведущим. Также Масляков был президентом Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК". Александр Масляков был заслуженным деятелем искусств РФ (1994), а также полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством".В 2015 году Маслякова наградили орденом Александра Невского. В 2017 году Александру Маслякову присвоили звание "Народный артист Чеченской Республики". В этом же году он был удостоен медали "За укрепление боевого содружества" Минобороны РФ. Лауреат премии "Овация" (1994). В 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения". У Александра Маслякова остался сын, названный в честь отца, а также внучка Таисия, которая в 2021 году стала ведущей детского КВН.
https://crimea.ria.ru/20240908/umer-aleksandr-maslyakov-1140216161.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/08/1140216530_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_2772c20375beffb4232cb4411b9d17a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр масляков, квн, биография, ссср, россия, культура, общество, утраты
Александр Масляков: биография

Биография Александра Маслякова

19:21 08.09.2024 (обновлено: 19:33 08.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков
Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Масляков был советским и российским телеведущим, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, президентом международного союза КВН.
Он родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье военного летчика, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны.
В 1966 году Александр Масляков окончил Московский институт инженеров транспорта (ныне Российский университет транспорта), в 1968 году – Высшие курсы работников телевидения.
В 1964 году он становится ведущим программы Клуба веселых и находчивых – КВН.
Когда программу закрыли в 1972 году - вел передачи "А ну-ка, девушки!", "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", готовил репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве.
Также какое-то время он вел программы "Песня года", "Александр-шоу".
С 1986 года, когда программу КВН на телевидении возродили, он стал ее бессменным ведущим.
Также Масляков был президентом Международного союза КВН и телевизионного творческого объединения (ТТО) "АМиК".
Александр Масляков был заслуженным деятелем искусств РФ (1994), а также полным кавалером российского ордена "За заслуги перед Отечеством".
В 2015 году Маслякова наградили орденом Александра Невского.
В 2017 году Александру Маслякову присвоили звание "Народный артист Чеченской Республики". В этом же году он был удостоен медали "За укрепление боевого содружества" Минобороны РФ. Лауреат премии "Овация" (1994).
В 2002 году Масляков был удостоен высшей награды Академии российского телевидения ТЭФИ – "За личный вклад в развитие отечественного телевидения".
У Александра Маслякова остался сын, названный в честь отца, а также внучка Таисия, которая в 2021 году стала ведущей детского КВН.
Президент Международного союза КВН Александр Масляков на юбилейной игре Клуба веселых и находчивых (КВН) в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
19:01
Умер Александр Масляков
Александр МасляковКВНБиографияСССРРоссияКультураОбществоУтраты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:38В Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателей
20:1948 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии
20:01В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах
19:45Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта
19:37Трагедия в Башкирии: семья с тремя детьми съехала в автомобиле в реку
19:21Александр Масляков: биография
19:01Умер Александр Масляков
18:45Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа
18:21Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области
17:56Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб
17:51Пора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц
17:45Из-за аварии отключили свет в Ленинском районе Крыма и под Алуштой
17:33В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ
16:59В Севастополе на диком пляже погиб мужчина - МЧС
16:50Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%
16:24Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма
16:05Явка на выборах в Крыму превысила 40%
15:54На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар
15:17Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
14:56Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
Лента новостейМолния