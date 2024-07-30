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Потери ВСУ растут: Киев лишился почти 2000 боевиков за сутки

Потери ВСУ растут: Киев лишился почти 2000 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Потери ВСУ растут: Киев лишился почти 2000 боевиков за сутки

Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные позиции на ряде направлений СВО, потери украинской армии... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T13:46

2024-07-30T13:46

2024-07-30T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные позиции на ряде направлений СВО, потери украинской армии превысили 1900 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Липцы, Волчанск и Тихое Харьковской области, а также отразили семь контратак штурмовых групп.Противник потерял 250 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV, два пикапа, гаубицу М777, пушку "Гиацинт-Б" и гаубицу Д-30. Также уничтожены станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области, Макеевки Луганской Народной Республики, Красного Лимана и Тернов Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли за сутки до 500 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", орудия М198 и М119, две гаубицы Д-30. Кроме того, уничтожены хорватская боевая машина РСЗО "RАК SА-12", станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав", два полевых склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск активными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Верхнекаменского, Белой Горы, Часова Яра, Александро-Шультино, Северска и Катериновки ДНР. Также отражена контратака врага.ВСУ лишились до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы М777, два орудия М198, две гаубицы Д-20, два орудия М119 и три полевых склада боеприпасов ВСУ.Бойцы группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское ДНР, улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского ДНР. Кроме того, российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп.Противник потерял до 315 боевиков, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Водяного, Сторожевого, Макаровки ДНР и Гуляйполя Запорожской области.Украинские войска потеряли более 125 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, гаубицы FH-70 и М198.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области.Потери противника составили до 90 боевиков, три автомобиля, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей и технику - уничтожены еще 1885 боевиковАмериканская установка ПВО Patriot уничтожена на УкраинеАрмия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения

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