https://crimea.ria.ru/20240908/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nedele---prognoz-fobosa-1140184054.html

Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа

Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа

На предстоящей неделе в Крыму пройдут кратковременные дожди и сохранится устойчивая температура воздуха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T18:45

2024-09-08T18:45

2024-09-08T18:47

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. На предстоящей неделе в Крыму пройдут кратковременные дожди и сохранится устойчивая температура воздуха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В среду пройдет холодный фронт, который принесет освежающие скоротечные дожди, температура при этом не изменится, +14…+19 вечером, днем +25…+30."Осадки короткие, они не смогут привести к каким-либо последствиям. Максимум по расчетам от 1 до 5 мм", - отметил метеоролог.К концу недели ситуация стабилизируется. В четверг и пятницу на полуострове ожидается антициклональный тип погоды, высокое атмосферное давление, по ночам будет не ниже +14…+19, днем +26…+31 градусов.По словам Тишковца, в сентябре нормальный показатель для Симферополя ночью порядка +10…+15 градусов, а днем не выше +24…+25.Температура воды в Черном море сохраняется достаточно высокая - 25-26 градусов, такие позитивные прогнозы, по словам Тишковца, будут до конца сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЖдать ли бабьего лета в КрымуМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда

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