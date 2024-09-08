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Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа - РИА Новости Крым, 08.09.2024
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Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа
Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа
На предстоящей неделе в Крыму пройдут кратковременные дожди и сохранится устойчивая температура воздуха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T18:45
2024-09-08T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. На предстоящей неделе в Крыму пройдут кратковременные дожди и сохранится устойчивая температура воздуха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В среду пройдет холодный фронт, который принесет освежающие скоротечные дожди, температура при этом не изменится, +14…+19 вечером, днем +25…+30."Осадки короткие, они не смогут привести к каким-либо последствиям. Максимум по расчетам от 1 до 5 мм", - отметил метеоролог.К концу недели ситуация стабилизируется. В четверг и пятницу на полуострове ожидается антициклональный тип погоды, высокое атмосферное давление, по ночам будет не ниже +14…+19, днем +26…+31 градусов.По словам Тишковца, в сентябре нормальный показатель для Симферополя ночью порядка +10…+15 градусов, а днем не выше +24…+25.Температура воды в Черном море сохраняется достаточно высокая - 25-26 градусов, такие позитивные прогнозы, по словам Тишковца, будут до конца сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЖдать ли бабьего лета в КрымуМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда
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погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа

Теплую погоду и короткие дожди прогнозируют в Крыму на следующей неделе

18:45 08.09.2024 (обновлено: 18:47 08.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРадуга над Аянским водохранилищем
Радуга над Аянским водохранилищем - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. На предстоящей неделе в Крыму пройдут кратковременные дожди и сохранится устойчивая температура воздуха. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник, несмотря на то, что прошумят короткие ливневые дожди с грозами, в Крыму ночью +13…+18, днем потеплеет до +24…+29 градусов. Во вторник переменная облачность, без значимых осадков, в сумерках +14…+19, днем +25…+30 градусов", - прогнозирует Тишковец.
В среду пройдет холодный фронт, который принесет освежающие скоротечные дожди, температура при этом не изменится, +14…+19 вечером, днем +25…+30.
"Осадки короткие, они не смогут привести к каким-либо последствиям. Максимум по расчетам от 1 до 5 мм", - отметил метеоролог.
К концу недели ситуация стабилизируется. В четверг и пятницу на полуострове ожидается антициклональный тип погоды, высокое атмосферное давление, по ночам будет не ниже +14…+19, днем +26…+31 градусов.
По словам Тишковца, в сентябре нормальный показатель для Симферополя ночью порядка +10…+15 градусов, а днем не выше +24…+25.

"Так что следующую неделю будем проводить с превышением как минимум на 4-5 градусов, это больше соответствует показателям августа", - отметил он.

Температура воды в Черном море сохраняется достаточно высокая - 25-26 градусов, такие позитивные прогнозы, по словам Тишковца, будут до конца сентября.
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