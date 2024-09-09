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Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в понедельник
Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T00:01
2024-09-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градуса.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь, гроза. Ночью температура воздуха +20...+223 градуса, днем +241...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 09.09.2024
 
© РИА Новости КрымГроза в Симферополе
Гроза в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на южном и восточном побережье до +29, днем +24…+29, в горах +18…+23 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градуса.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь, гроза. Ночью температура воздуха +20...+223 градуса, днем +241...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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