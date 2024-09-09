https://crimea.ria.ru/20240909/kakikh-syurprizov-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1139719580.html

Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в понедельник

Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Каких сюрпризов ждать от погоды в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T00:01

2024-09-09T00:01

2024-09-09T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градуса.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь, гроза. Ночью температура воздуха +20...+223 градуса, днем +241...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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