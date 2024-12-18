https://crimea.ria.ru/20241218/anomalnoe-kolichestvo-osadkov-vypalo-v-sochi--perekryt-uchastok-trassy-1142706580.html

Аномальное количество осадков выпало в Сочи – перекрыт участок трассы

Аномальное количество осадков выпало в Сочи – перекрыт участок трассы - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Аномальное количество осадков выпало в Сочи – перекрыт участок трассы

На Кубань обрушилось аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T09:29

2024-12-18T09:29

2024-12-18T09:29

сочи

краснодарский край

евгений тишковец

погода

ограничение движения

новости

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На Кубань обрушилось аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка федеральной трассы Джубга – Сочи, сообщают синоптики и дорожные службы.Дожди стоят стенойПо информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, за минувшие сутки в Краснодарском крае выпало аномальное количество осадков, близкое к рекордным за всю метеоисторию. Для сравнения, суточный рекорд осадков в Сочи за декабрь случился в 1892 году, тогда было зафиксировано 139 мм.При этом, по словам Тишковца, в ближайшее время ситуация начнет стабилизироваться: осадки пойдут на убыль и прекратятся в четверг.Осадки остановили движение и подтопили участкиИз-за обильных дождей в регионе временно перекрыт участок федеральной трассы Джубга – Сочи, информирует пресс-служба ФКУ "Черноморье".Кроме того, в Адлерском районе Сочи река Херота вышла из берегов, зафиксированы подтопления придомовых территорий."Уровень воды в реке Херота сохраняется высоким, река вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории предварительно по адресам: ул. Петрозаводская, 16, Дачная, 12, Петрозаводская, 6. В дома вода не заходила", - сказано в тексте.Уточняется, что уровень воды в Хероте достиг опасной отметки.Ранее сообщалось, что текущая неделя в Крыму, начавшись с обложных дождей, ко второй половине станет солнечной и теплой, воздух прогреется до+14, что не характерно для Крыма в этот период года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаСамый мощный за 90 лет циклон обрушился на остров Майотта"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит

сочи

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, евгений тишковец, погода, ограничение движения, новости, центр погоды "фобос"