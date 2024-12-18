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Аномальное количество осадков выпало в Сочи – перекрыт участок трассы
Аномальное количество осадков выпало в Сочи – перекрыт участок трассы - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Аномальное количество осадков выпало в Сочи – перекрыт участок трассы
На Кубань обрушилось аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T09:29
2024-12-18T09:29
2024-12-18T09:29
сочи
краснодарский край
евгений тишковец
погода
ограничение движения
новости
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На Кубань обрушилось аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка федеральной трассы Джубга – Сочи, сообщают синоптики и дорожные службы.Дожди стоят стенойПо информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, за минувшие сутки в Краснодарском крае выпало аномальное количество осадков, близкое к рекордным за всю метеоисторию. Для сравнения, суточный рекорд осадков в Сочи за декабрь случился в 1892 году, тогда было зафиксировано 139 мм.При этом, по словам Тишковца, в ближайшее время ситуация начнет стабилизироваться: осадки пойдут на убыль и прекратятся в четверг.Осадки остановили движение и подтопили участкиИз-за обильных дождей в регионе временно перекрыт участок федеральной трассы Джубга – Сочи, информирует пресс-служба ФКУ "Черноморье".Кроме того, в Адлерском районе Сочи река Херота вышла из берегов, зафиксированы подтопления придомовых территорий."Уровень воды в реке Херота сохраняется высоким, река вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории предварительно по адресам: ул. Петрозаводская, 16, Дачная, 12, Петрозаводская, 6. В дома вода не заходила", - сказано в тексте.Уточняется, что уровень воды в Хероте достиг опасной отметки.Ранее сообщалось, что текущая неделя в Крыму, начавшись с обложных дождей, ко второй половине станет солнечной и теплой, воздух прогреется до+14, что не характерно для Крыма в этот период года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаСамый мощный за 90 лет циклон обрушился на остров Майотта"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
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сочи, краснодарский край, евгений тишковец, погода, ограничение движения, новости, центр погоды "фобос"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На Кубань обрушилось аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка федеральной трассы Джубга – Сочи, сообщают синоптики и дорожные службы.
Дожди стоят стеной
По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, за минувшие сутки в Краснодарском крае выпало аномальное количество осадков, близкое к рекордным за всю метеоисторию.
"Метеостанция Сочи зафиксировала 104 мм (месячная норма 146 мм), Горная Карусель – 1500 и Имеретинка – 106 мм, Адлер и Красная Поляна – 107 мм, Солохаул – 167 мм, Кичмай - 184 мм (126% от месячной нормы)", - написал он в своем Telegram-канале.
Для сравнения, суточный рекорд осадков в Сочи за декабрь случился в 1892 году, тогда было зафиксировано 139 мм.
При этом, по словам Тишковца, в ближайшее время ситуация начнет стабилизироваться: осадки пойдут на убыль и прекратятся в четверг.
Осадки остановили движение и подтопили участки
Из-за обильных дождей в регионе временно перекрыт участок федеральной трассы Джубга – Сочи, информирует пресс-служба ФКУ "Черноморье".
"В связи с подтоплением ГАИ перекрыла движение на А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия, участок Адлер - Веселое, Адлерский район Сочи", - цитирует пресс-релиз "Интерфакс".
Кроме того, в Адлерском районе Сочи река Херота вышла из берегов, зафиксированы подтопления придомовых территорий.
"Уровень воды в реке Херота сохраняется высоким, река вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории предварительно по адресам: ул. Петрозаводская, 16, Дачная, 12, Петрозаводская, 6. В дома вода не заходила", - сказано в тексте.
Уточняется, что уровень воды в Хероте достиг опасной отметки.
Ранее сообщалось
, что текущая неделя в Крыму, начавшись с обложных дождей, ко второй половине станет солнечной и теплой, воздух прогреется до+14, что не характерно для Крыма в этот период года.
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