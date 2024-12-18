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В Севастополе возобновили движение катеров и паромов - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
В Севастополе возобновили движение катеров и паромов - РИА Новости Крым, 18.12.2024
В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение, остановленное на время непогоды. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T08:41
2024-12-18T08:41
морской транспорт
логистика
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил движение, остановленное на время непогоды. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Движение катеров и паромов остановили вечером 16 декабря. В городе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Для пассажиров организовали дополнительные рейсы автобусов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехникаШтормовой ветер снес кровли и поломал деревья в ЯлтеНовая порция ненастья и сюрпризы: прогноз погоды в Крыму на неделю
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РИА Новости Крым
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морской транспорт, логистика, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, общественный транспорт, крым
В Севастополе возобновили движение катеров и паромов

В Севастополе после непогоды возобновили движение катеров и паромов

08:41 18.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил движение, остановленное на время непогоды. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"В Севастополе линия "Графская пристань – Северная" возобновит работу в 8:40", - говорится в сообщении в среду.
Движение катеров и паромов остановили вечером 16 декабря. В городе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Для пассажиров организовали дополнительные рейсы автобусов.
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Морской транспортЛогистикаПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяОбщественный транспортКрым
 
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