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В Севастополе возобновили движение катеров и паромов

В Севастополе возобновили движение катеров и паромов - РИА Новости Крым, 18.12.2024

В Севастополе возобновили движение катеров и паромов

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение, остановленное на время непогоды. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T08:41

2024-12-18T08:41

2024-12-18T08:41

морской транспорт

логистика

паромы и катера в севастополе

севастополь

новости севастополя

общественный транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил движение, остановленное на время непогоды. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Движение катеров и паромов остановили вечером 16 декабря. В городе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Для пассажиров организовали дополнительные рейсы автобусов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехникаШтормовой ветер снес кровли и поломал деревья в ЯлтеНовая порция ненастья и сюрпризы: прогноз погоды в Крыму на неделю

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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