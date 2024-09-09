https://crimea.ria.ru/20240909/bolshoe-otklyuchenie-v-sevastopole--kogda-i-gde-ne-budet-sveta-1140190601.html

Большое отключение в Севастополе – когда и где не будет света

Большое отключение в Севастополе – когда и где не будет света - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Большое отключение в Севастополе – когда и где не будет света

В понедельник, 9 сентября, часть абонентов Севастополя и прилегающих населенных пунктов останутся без света из-за неотложных работ на сетях, сообщает... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T06:37

2024-09-09T06:37

2024-09-09T06:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В понедельник, 9 сентября, часть абонентов Севастополя и прилегающих населенных пунктов останутся без света из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 10 часов утра до 14.00 отключение запланировано в селе Кизиловое, на территории садовых товариществ "Байдарская долина" и "Красный Октябрь".С 9. 00 до 17 часов полуторачасовые отключения также пройдут на в границах "Красного октября" – 724-726, 770-776, 780-782, 725-727, 733, 759, 769-773, 777, 778, 180, 181, 417, а также в селе Тыловое по улицам Стахановская 2-8, 1-13, 10-А, 160-174, 178-184, 155, 159-161, 165-183, Лазурная 2-8, 272, 5-А, 1-5, Склонная 12-А, 6-18, 1-9, Ясная 2-10, 790, 791, Водопроводная 1-Б,1-5, Ялтинская 2-А, Лесная 10-З, 22, 278, 284, кад. 271, кад. 270, 35, 53, 59, 277, Лесхозная 282, в переулках Сельский 568, 3, 7, 11, 569, Малиновый 4-Б, 5, Плодовый 2-А, 4, 8, 1-9.В это же время отключения возможны в границах СНТ "Таврия" и в поселке Любимовка по улицам Новая 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81, Федоровская 92-Б, 72-104, 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81, 93, проезд Федоровский 4-Б, Речная, пай 402, пай 404, 36-А, 36-Б, 36-В, 2, 21-А, пай 283, 7-А, 1-В, 1-17, Батарейная 24/1, 24/5, 18/7, 18/8, 18/9, 24-Г, 2083, 2165, Сержанта Стрельцова 37, Софьи Перовской 121, Летчика Авдеева 44-Б,12-18, 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167, Летчика Мордина 4-10, Летчика Канарева 6-10, 20-28, 17, 17-А, 1-3, 15, 19, 31, Летчика Старикова 10-20, 648, 27-А, 27-43, 649, 1213, Летчика Алексеева 1-15, а также в поезде Хуторский 950, 15-21, 29, 949, в садовых товариществах "Усть-Бельбек" и "Алькадар" 147-А, 151, на территории ЗАО "Софьи Перовской" 293, 402, 675, 383, пай.666/2, 216, 29, 724/14, 724/16, 724/2, 724/4, 724, в переулках Днепровский 16, 2992 и Речной 2-48, 68, 3-27, 37.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"Аксенов поручил навести порядок в Сакском районеВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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