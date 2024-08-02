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Американская техника горит: ВСУ лишились трех установок Patriot за неделю
Американская техника горит: ВСУ лишились трех установок Patriot за неделю - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Американская техника горит: ВСУ лишились трех установок Patriot за неделю
Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T17:21
2024-08-02T17:21
2024-08-02T17:21
patriot (зенитный ракетный комплекс)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны за этот период сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, а также управляемую ракету большой дальности "Нептун", семь оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре управляемые авиабомбы Hammer, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot, 47 реактивных снарядов HIMARS и 375 беспилотников.Также в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск "Центр".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов, 28839 беспилотных летательных аппаратов, 559 зенитных ракетных комплексов, 16740 танков и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12714 орудий полевой артиллерии и минометов, 24283 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20240802/gruppirovka-voysk-tsentr-za-nedelyu-osvobodila-5-sel-v-dnr-1139323270.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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patriot (зенитный ракетный комплекс), всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости
Американская техника горит: ВСУ лишились трех установок Patriot за неделю
Российские войска за неделю уничтожили три установки ПВО Patriot и два украинских самолета
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также три радиолокационные станции воздушной разведки "Марс-Л", ATCR-33S и "Скала-М", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны за этот период сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, а также управляемую ракету большой дальности "Нептун", семь оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре управляемые авиабомбы Hammer, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot, 47 реактивных снарядов HIMARS и 375 беспилотников.
Также в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск "Центр".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов, 28839 беспилотных летательных аппаратов, 559 зенитных ракетных комплексов, 16740 танков и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12714 орудий полевой артиллерии и минометов, 24283 единицы специальной военной автомобильной техники.