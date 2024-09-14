Рейтинг@Mail.ru
Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240914/massovyy-otkaz-ot-grazhdanstva-ukrainy-za-rubezhom---v-chem-prichina-1140344560.html
Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина
Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина
Отказ от гражданства Украины за рубежом – необратимая тенденция, поскольку никто из бежавших из этого государства не любит его и не желает за него умирать. При... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T13:32
2024-09-14T13:50
украина
гражданство
форго
наталья киселева
мнения
политика
в мире
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111373/22/1113732256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a78361714f4dd75e407e66d8882dc8a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Отказ от гражданства Украины за рубежом – необратимая тенденция, поскольку никто из бежавших из этого государства не любит его и не желает за него умирать. При этом часть эмигрантов выходят на акции с украинскими флагами лишь из ненависти к России, воспитанной десятилетиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказала социолог и политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.Необратимая тенденцияНакануне депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий в эфире украинского YouTubе-канала заявил, что украинские посольства "получили сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства". "У нас катастрофа, потому что сначала мы сделали очень много ошибок, когда этим людям не оказывали консульские услуги", – сказал он.По мнению Киселевой, это тенденция необратимая.Причина тому одна: "не возвращаться, чтобы не подписывать себе смертный приговор, который в принципе уже подписал всей Украине сам Зеленский", добавила она.Воспитали русофобию, но не любовь к УкраинеПри этом часть людей, которые отказываются от украинского гражданства, продолжают выходить на митинги против России за рубежом, отметила она. Но делается это не из любви к Украине, которую у людей не воспитали, считает политолог.Потому даже вдали от малой родины русофобия у этих людей "никуда не делась" – отсюда и такой псеводпатриотический порыв, добавила она.Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) заявил, что конфликт с Россией Украине навязал Запад, превратил ее в анти-Россию. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить
https://crimea.ria.ru/20240913/zayavlenie-erdogana-o-kryme--chto-otvetili-v-kremle-1140323573.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111373/22/1113732256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55447e7c25131b3207aafb827b0b24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, гражданство, форго, наталья киселева, мнения, политика, в мире
Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина

От гражданства Украины люди отказываются из-за нелюбви к этому государству – эксперт

13:32 14.09.2024 (обновлено: 13:50 14.09.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта Украины
Паспорта Украины - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Отказ от гражданства Украины за рубежом – необратимая тенденция, поскольку никто из бежавших из этого государства не любит его и не желает за него умирать. При этом часть эмигрантов выходят на акции с украинскими флагами лишь из ненависти к России, воспитанной десятилетиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказала социолог и политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.

Необратимая тенденция

Накануне депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий в эфире украинского YouTubе-канала заявил, что украинские посольства "получили сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства". "У нас катастрофа, потому что сначала мы сделали очень много ошибок, когда этим людям не оказывали консульские услуги", – сказал он.
По мнению Киселевой, это тенденция необратимая.
"Эти люди-то и сейчас находятся за границей. То есть у них нет желания воевать, выполнять волю США и этой власти нацистской на Украине. И, поскольку такие препятствия возникают, они находят единственный выход из положения – отказываться от гражданства", – сказала Киселева.
Причина тому одна: "не возвращаться, чтобы не подписывать себе смертный приговор, который в принципе уже подписал всей Украине сам Зеленский", добавила она.

Воспитали русофобию, но не любовь к Украине

При этом часть людей, которые отказываются от украинского гражданства, продолжают выходить на митинги против России за рубежом, отметила она. Но делается это не из любви к Украине, которую у людей не воспитали, считает политолог.
"Главный лейтмотив существования Украины – это анти-Россия. На ненависти к России построено все украинское государство. Они получали ее годами не только с молоком матери, но и со всеми продуктами, которые им выдавались в детском саду и школе. А вот любовь к Украине – этого никто не воспитывал", – отметила Киселева.
Потому даже вдали от малой родины русофобия у этих людей "никуда не делась" – отсюда и такой псеводпатриотический порыв, добавила она.
"Это не значит, что они полюбили Украину. Одно дело помахать флажком и прокричать лозунги, находясь кто где за пределами Украины. А другое – приехать сюда и умереть. Вот вернуться и умереть никто не хочет", – подытожила эксперт.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) заявил, что конфликт с Россией Украине навязал Запад, превратил ее в анти-Россию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Насильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Вчера, 13:21
Заявление Эрдогана о Крыме: что ответили в Кремле
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаГражданствоФорГОНаталья КиселеваМненияПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных
13:32Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина
13:02В Крыму ребенок упал в 7-метровый бетонный резервуар
12:54Более 2 тысяч военных потерь и прорванная оборона: итоги суток для ВСУ
12:32РФ бьет по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины
12:11Армия России освободила Желанное Первое в ДНР
12:04Раскопки городища Артезиан в Крыму: археологи сделали уникальные открытия
11:32Глава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на Украине
11:00Американский Bradley в зоне СВО сможет воевать против ВСУ и наемников
10:49День рождения древнейшего города России: Керчь отмечает 2624-летие
10:42В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня
10:17Клава Кока и Чайф на Зеленом фестивале в Крыму с Тавридой-арт: программа
10:07В Крыму легковушка столкнулась с КамАЗом на трассе "Таврида"
09:31Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии
09:02Ситуация на Крымском мосту – пробки и время ожидания
08:43Часть Симферопольского района на сутки останется без газа
08:33Новая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями
08:11Где в Севастополе на выходных не будет света
07:43В порту Тамань проводили ликвидацию разливов нефти
07:10Почему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение
Лента новостейМолния