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Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина
Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина
Отказ от гражданства Украины за рубежом – необратимая тенденция, поскольку никто из бежавших из этого государства не любит его и не желает за него умирать. При... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T13:32
2024-09-14T13:32
2024-09-14T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Отказ от гражданства Украины за рубежом – необратимая тенденция, поскольку никто из бежавших из этого государства не любит его и не желает за него умирать. При этом часть эмигрантов выходят на акции с украинскими флагами лишь из ненависти к России, воспитанной десятилетиями. Такое мнение РИА Новости Крым высказала социолог и политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.Необратимая тенденцияНакануне депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий в эфире украинского YouTubе-канала заявил, что украинские посольства "получили сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства". "У нас катастрофа, потому что сначала мы сделали очень много ошибок, когда этим людям не оказывали консульские услуги", – сказал он.По мнению Киселевой, это тенденция необратимая.Причина тому одна: "не возвращаться, чтобы не подписывать себе смертный приговор, который в принципе уже подписал всей Украине сам Зеленский", добавила она.Воспитали русофобию, но не любовь к УкраинеПри этом часть людей, которые отказываются от украинского гражданства, продолжают выходить на митинги против России за рубежом, отметила она. Но делается это не из любви к Украине, которую у людей не воспитали, считает политолог.Потому даже вдали от малой родины русофобия у этих людей "никуда не делась" – отсюда и такой псеводпатриотический порыв, добавила она.Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) заявил, что конфликт с Россией Украине навязал Запад, превратил ее в анти-Россию. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить
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украина, гражданство, форго, наталья киселева, мнения, политика, в мире
Массовый отказ от гражданства Украины за рубежом - в чем причина
От гражданства Украины люди отказываются из-за нелюбви к этому государству – эксперт
13:32 14.09.2024 (обновлено: 13:50 14.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым.
Отказ от гражданства Украины за рубежом – необратимая тенденция, поскольку никто из бежавших из этого государства не любит его и не желает за него умирать. При этом часть эмигрантов выходят на акции с украинскими флагами лишь из ненависти к России, воспитанной десятилетиями. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала социолог и политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.
Необратимая тенденция
Накануне депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий в эфире украинского YouTubе-канала заявил, что украинские посольства "получили сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства". "У нас катастрофа, потому что сначала мы сделали очень много ошибок, когда этим людям не оказывали консульские услуги", – сказал он.
По мнению Киселевой, это тенденция необратимая.
"Эти люди-то и сейчас находятся за границей. То есть у них нет желания воевать, выполнять волю США и этой власти нацистской на Украине. И, поскольку такие препятствия возникают, они находят единственный выход из положения – отказываться от гражданства", – сказала Киселева.
Причина тому одна: "не возвращаться, чтобы не подписывать себе смертный приговор, который в принципе уже подписал всей Украине сам Зеленский", добавила она.
Воспитали русофобию, но не любовь к Украине
При этом часть людей, которые отказываются от украинского гражданства, продолжают выходить на митинги против России за рубежом, отметила она. Но делается это не из любви к Украине, которую у людей не воспитали, считает политолог.
"Главный лейтмотив существования Украины – это анти-Россия. На ненависти к России построено все украинское государство. Они получали ее годами не только с молоком матери, но и со всеми продуктами, которые им выдавались в детском саду и школе. А вот любовь к Украине – этого никто не воспитывал", – отметила Киселева.
Потому даже вдали от малой родины русофобия у этих людей "никуда не делась" – отсюда и такой псеводпатриотический порыв, добавила она.
"Это не значит, что они полюбили Украину. Одно дело помахать флажком и прокричать лозунги, находясь кто где за пределами Украины. А другое – приехать сюда и умереть. Вот вернуться и умереть никто не хочет", – подытожила эксперт.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) заявил
, что конфликт с Россией Украине навязал Запад, превратил ее в анти-Россию.
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