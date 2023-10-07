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Российские военные отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Российские военные отразили пять контратак ВСУ
Российские военные отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Российские военные отразили пять контратак ВСУ
Пять контратак ВСУ отразили российские военные на Купянском направлении, за сутки Киев потерял здесь более 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T14:59
2023-10-07T14:59
новости сво
министерство обороны рф
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
харьковская область
вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Пять контратак ВСУ отразили российские военные на Купянском направлении, за сутки Киев потерял здесь более 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские войска поразили живую силу и технику 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 115 бригады территориальной обороны в Харьковской области."Уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - проинформировали в ведомстве.Как сообщалось, Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожены склады с иностранным вооружением, цеха оборонных предприятий и пункты размещения украинских боевиков и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:14 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на УкраинеУничтожены сотни боевиков ВСУ: хроники спецоперацииРакетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "запад", поставки западного оружия украине
Российские военные отразили пять контратак ВСУ

Минобороны: пять контратак ВСУ отражены на Купянском направлении

14:59 07.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" Западной группы войск на Купянском направлении
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Пять контратак ВСУ отразили российские военные на Купянском направлении, за сутки Киев потерял здесь более 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Лиман Первый Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска поразили живую силу и технику 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 115 бригады территориальной обороны в Харьковской области.
"Уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось, Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожены склады с иностранным вооружением, цеха оборонных предприятий и пункты размещения украинских боевиков и наемников.
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