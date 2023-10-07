https://crimea.ria.ru/20231007/rossiyskie-voennye-otrazili-pyat-kontratak-vsu-1131917688.html

Российские военные отразили пять контратак ВСУ

Российские военные отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Российские военные отразили пять контратак ВСУ

Пять контратак ВСУ отразили российские военные на Купянском направлении, за сутки Киев потерял здесь более 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T14:59

2023-10-07T14:59

2023-10-07T14:59

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Пять контратак ВСУ отразили российские военные на Купянском направлении, за сутки Киев потерял здесь более 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские войска поразили живую силу и технику 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ и 115 бригады территориальной обороны в Харьковской области."Уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - проинформировали в ведомстве.Как сообщалось, Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Уничтожены склады с иностранным вооружением, цеха оборонных предприятий и пункты размещения украинских боевиков и наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:14 групповых ударов по противнику: какие цели поражены на УкраинеУничтожены сотни боевиков ВСУ: хроники спецоперацииРакетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), события в донбассе, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "запад", поставки западного оружия украине