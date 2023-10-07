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Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки

Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки

Российские силы ПВО сбили за сутки украинский штурмовик Су-25, семь снарядов HIMARS и четыре ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T16:02

2023-10-07T16:02

2023-10-07T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за сутки украинский штурмовик Су-25, семь снарядов HIMARS и четыре ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 38 украинских беспилотников. Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 487 самолетов, 250 вертолетов, 7610 беспилотников, 440 зенитных ракетных комплексов, 12387 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели были сбиты самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделюСбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – МинобороныМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, запорожская область, himars, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе