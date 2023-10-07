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Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки
Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки
Российские силы ПВО сбили за сутки украинский штурмовик Су-25, семь снарядов HIMARS и четыре ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T16:02
2023-10-07T16:02
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за сутки украинский штурмовик Су-25, семь снарядов HIMARS и четыре ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 38 украинских беспилотников. Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 487 самолетов, 250 вертолетов, 7610 беспилотников, 440 зенитных ракетных комплексов, 12387 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели были сбиты самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделюСбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – МинобороныМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, запорожская область, himars, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе
Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки

Российская ПВО сбила штурмовик Су-25, семь снарядов HIMARS и четыре ракеты HARM

16:02 07.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили за сутки украинский штурмовик Су-25, семь снарядов HIMARS и четыре ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 38 украинских беспилотников. Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 487 самолетов, 250 вертолетов, 7610 беспилотников, 440 зенитных ракетных комплексов, 12387 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели были сбиты самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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