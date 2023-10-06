https://crimea.ria.ru/20231006/rossiyskie-voennye-sbili-4-samoleta-i-sotni-bespilotnikov-vsu-za-nedelyu-1131900174.html

Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделю

Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделю

Российские истребители и средства ПВО за прошедшую неделю уничтожили четыре украинских боевых самолета, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T16:16

2023-10-06T16:16

2023-10-06T16:15

министерство обороны рф

пво

донецкая народная республика (днр)

днепропетровская область

клещеевка

новости сво

авиация

долгинцево

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские истребители и средства ПВО за прошедшую неделю уничтожили четыре украинских боевых самолета, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотников поражены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук" и три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Также средства ПВО в течение недели перехватили 39 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также две противокорабельные ракеты "Нептун".Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотников.Читайте также на РАИ Новости Крым:Аксенов заявил о значительном усилении ПВО в КрымуСбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – МинобороныПротивокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма

донецкая народная республика (днр)

днепропетровская область

клещеевка

долгинцево

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, донецкая народная республика (днр), днепропетровская область, клещеевка, новости сво, авиация, долгинцево, беспилотник (бпла, дрон)