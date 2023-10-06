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Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделю
Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделю
Российские истребители и средства ПВО за прошедшую неделю уничтожили четыре украинских боевых самолета, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T16:16
2023-10-06T16:15
министерство обороны рф
пво
донецкая народная республика (днр)
днепропетровская область
клещеевка
новости сво
авиация
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские истребители и средства ПВО за прошедшую неделю уничтожили четыре украинских боевых самолета, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотников поражены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук" и три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Также средства ПВО в течение недели перехватили 39 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также две противокорабельные ракеты "Нептун".Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотников.Читайте также на РАИ Новости Крым:Аксенов заявил о значительном усилении ПВО в КрымуСбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – МинобороныПротивокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма
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министерство обороны рф, пво, донецкая народная республика (днр), днепропетровская область, клещеевка, новости сво, авиация, долгинцево, беспилотник (бпла, дрон)
Российские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделю

Минобороны: российские войска за неделю уничтожили 4 самолета и 320 беспилотников ВСУ

16:16 06.10.2023
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские истребители и средства ПВО за прошедшую неделю уничтожили четыре украинских боевых самолета, сообщает Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики, а также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25", – говорится в сообщении.

Кроме того, ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотников поражены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук" и три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Также средства ПВО в течение недели перехватили 39 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также две противокорабельные ракеты "Нептун".
Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотников.
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Министерство обороны РФПВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Днепропетровская областьКлещеевкаНовости СВОАвиацияДолгинцевоБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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