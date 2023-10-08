https://crimea.ria.ru/20231008/ognevaya-ustanovka-s-300-rls-sklad-boepripasov-poteri-vsu-za-sutki-1131935610.html

Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки

Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки существенно подорвали возможности Украины проводить атаки. Разбит пункт управления БПЛА и уничтожены десятки... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T14:37

2023-10-08T14:37

2023-10-08T14:43

министерство обороны рф

николаевская область

купянск

новости сво

харьковская область

новые регионы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за сутки существенно подорвали возможности Украины проводить атаки. Разбит пункт управления БПЛА и уничтожены десятки дронов, поражены радиолокационные станции и огневая установка С-300, перехвачены ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.В поселке Мыловарваровка Николаевской области российские войска ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68У.На Купянском направлении уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". А в районе села Песчаное Харьковской области разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ ликвидирован российским восками в районе поселка Золотая Нива ДНР. Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 25 беспилотных летательных аппаратов Украины в населенных пунктах ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.Кроме того, перехвачены три тактические ракеты "Точка-У" и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200.Также в районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за суткиРоссийские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделюСбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны

николаевская область

купянск

харьковская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Уничтожение самоходной огневой установки ЗРК С-300 в Николаевской области В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300. 2023-10-08T14:37 true PT0M20S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, николаевская область, купянск, новости сво, харьковская область, новые регионы россии, потери всу , видео