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Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки
Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки
Вооруженные силы Российской Федерации за сутки существенно подорвали возможности Украины проводить атаки. Разбит пункт управления БПЛА и уничтожены десятки... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T14:37
2023-10-08T14:43
министерство обороны рф
николаевская область
купянск
новости сво
харьковская область
новые регионы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за сутки существенно подорвали возможности Украины проводить атаки. Разбит пункт управления БПЛА и уничтожены десятки дронов, поражены радиолокационные станции и огневая установка С-300, перехвачены ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.В поселке Мыловарваровка Николаевской области российские войска ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68У.На Купянском направлении уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". А в районе села Песчаное Харьковской области разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ ликвидирован российским восками в районе поселка Золотая Нива ДНР. Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 25 беспилотных летательных аппаратов Украины в населенных пунктах ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.Кроме того, перехвачены три тактические ракеты "Точка-У" и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200.Также в районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за суткиРоссийские военные сбили 4 самолета и сотни беспилотников ВСУ за неделюСбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны
николаевская область
купянск
харьковская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение самоходной огневой установки ЗРК С-300 в Николаевской области
В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
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60
министерство обороны рф, николаевская область, купянск, новости сво, харьковская область, новые регионы россии, потери всу , видео
Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за сутки существенно подорвали возможности Украины проводить атаки. Разбит пункт управления БПЛА и уничтожены десятки дронов, поражены радиолокационные станции и огневая установка С-300, перехвачены ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Огневая установка С-300, РЛС, склад боеприпасов: потери ВСУ за сутки

Потери ВСУ за сутки: пункт управления беспилотниками, 25 дронов, РЛС и установка С-300

14:37 08.10.2023 (обновлено: 14:43 08.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации за сутки существенно подорвали возможности Украины проводить атаки. Разбит пункт управления БПЛА и уничтожены десятки дронов, поражены радиолокационные станции и огневая установка С-300, перехвачены ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

"В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300", – говорится в сводке Минобороны.

В поселке Мыловарваровка Николаевской области российские войска ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68У.
На Купянском направлении уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". А в районе села Песчаное Харьковской области разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ ликвидирован российским восками в районе поселка Золотая Нива ДНР. Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 25 беспилотных летательных аппаратов Украины в населенных пунктах ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
Кроме того, перехвачены три тактические ракеты "Точка-У" и две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200.
Также в районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
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Министерство обороны РФНиколаевская областьКупянскНовости СВОХарьковская областьНовые регионы РоссииПотери ВСУ
 
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