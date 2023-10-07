https://crimea.ria.ru/20231007/desant-vsu-v-krymu-i-novaya-mobilizatsiya-v-rf-top-novostey-nedeli-1131905651.html

Десант ВСУ в Крыму и новая мобилизация в РФ: топ новостей недели

Десант ВСУ в Крыму и новая мобилизация в РФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Десант ВСУ в Крыму и новая мобилизация в РФ: топ новостей недели

Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым, вероятность дополнительной мобилизации в РФ и перспектива нового наступления ВСУ в октябре, выступление Путина на... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T19:03

2023-10-07T19:03

2023-10-07T19:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым, вероятность дополнительной мобилизации в РФ и перспектива нового наступления ВСУ в октябре, выступление Путина на "Валдае", угроза оползней и селевых потоков в Крыму, средние чистые зарплаты и стоимость проезда в общественном транспорте на полуострове, а также правда о мегазаразной "Пироле".Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Десант ВСУ4 октября Минобороны РФ сообщило о том, что самолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма. Боевики следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и гидроциклах в северо-западной части акватории. Как стало известно позже, при попытке высадить десант были уничтожены 13 диверсантов и два плавсредства. В свою очередь ФСБ РФ сообщила, что в группе были представители Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, один из диверсантов захвачен в плен.При этом ГУР распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами стоят с флагом Украины якобы на берегу Крыма и обещают сделать полуостров украинским или безлюдным.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе предприняты исчерпывающие меры, чтобы обезопасить полуостров от вторжения украинских войск как с суши, так и с моря. Вероятность мобилизации в РФМинобороны России не планирует проводить дополнительную мобилизацию для участия в специальной военной операции на Украине, в Вооруженных силах есть достаточное количество военнослужащих для выполнения задач, заявил на этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, при этом свыше 50 тысяч заключили контракт в сентябре. По мнению генерала, во многом этому способствует "твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества". Он также сообщил, что все попытки ВСУ прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на запорожском фронте оказались провальными.Выступление ПутинаВ четверг президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании клуба "Валдай" и сделал ряд заявлений по темам международной и внутренней повесток. В частнотности, он пояснил, что Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота 2014-го года вынуждена была защитить Крым и Севастополь и остановить войну на Донбассе и заявил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у потенциального врага не останется, в связи с таким потенциалом изменения в ядерной доктрине РФ на сегодняшний день не нужны. Прозвучали и другие тезисы, в том числе о неизбежности краха однополярного мира. Новое наступление ВСУУкраинские войска накапливают силы на ряде направлений, поэтому не исключено, что ВСУ попытаются начать новый этап наступления до осенней распутицы, сообщил в понедельник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В частности, скопление сил противника зафиксировано на южном фронте - на Ореховской и Угледарской линиях, увеличено количество групп ВСУ на Запорожском направлении Новопрокоповка – Работино – Вербовое. Под Купянском украинские войска интенсивно "закапываются", опасаясь дальнейшего продвижения российских подразделений, в районе Сватово противник продолжает безуспешные вылазки малыми группами. Горячей остается точка на южном фланге Артемовска на направлении Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка: за последние дни ВС РФ уничтожили большое количество живой силы противника, достичь здесь каких-то успехов ВСУ не удается. Пушилин также отметил, что под Артемовском боевики начали использовать советскую бронетехнику, западные образцы в последнее время там не применяются. В районе Авдеевки и Марьинки российским подразделениям удалось расширить "серую зону" за счет уничтожения украинских опорных пунктов. Угроза оползней и селевых потоковВо вторник ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России спрогнозировали для Крыма дождевые паводки, сход оползней и селевых потоков в конце текущей недели. Такая же вероятность сохраняется для горных районов республик Северо-Кавказского федерального округа, Адыгеи и Краснодарского края. Зарплаты в КрымуРазница в размере средней чистой зарплаты в Симферополе и Севастополе по отношению к Краснодару и Москве составляет от 20 до 280%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованного на этой неделе РИА Рейтинг исследования. Представленные в документе данные учитывают соотношение среднемесячной чистой зарплаты в первом полугодии 2023 года и стоимости фиксированного потребительского набора в 100 крупнейших городах и региональных центрах страны. Так, столица Крыма Симферополь и город федерального значения Севастополь оказались аутсайдерами списка, заняв соответственно 79 и 90 строчки. Размер среднемесячной чистой (за вычетом НДФЛ – ред.) зарплаты в первом полугодии 2023 года в Симферополе составил 49,1 тыс. рублей, в Севастополе – 47,3 тыс. рублей. Цены на проездПредседатель республиканской Общественной палаты Александр Форманчук в четверг заявил, что из-за роста цен на топливо, в Крыму неизбежно повышение цен на проезд в общественном транспорте. При это он подчеркнул, что повышение стоимости поездок произойдет не раньше следующего года - до окончания текущего вопрос поставлен "на стоп". Также он отметил, что размер подорожания не превысит пяти рублей. Мегазаразная "Пирола"Штамм коронавируса "Пирола" является вариацией известного подвида "Омикрон" и, хотя весьма заразен, но будет относительно просто переноситься человеком с учетом приобретенного иммунитета, рассказал на этой неделе академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он сообщил, что по состоянию на конец сентября в 17 странах мира (Россия в их число не входит) было зарегистрировано всего 145 случаев BA.2.86. Это число будет расти, но не критично, несопоставимо меньше, чем в период пандемии.

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https://crimea.ria.ru/20231007/dva-dnya-shtorma-mchs-preduprezhdaet-o-rezkom-ukhudshenii-pogody-1131896854.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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