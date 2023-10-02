https://crimea.ria.ru/20231002/srednie-chistye-zarplaty-v-krymu-nizhe-moskovskikh-pochti-na-300-1131802847.html

Средние чистые зарплаты в Крыму ниже московских почти на 300%

Средние чистые зарплаты в Крыму ниже московских почти на 300% - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Средние чистые зарплаты в Крыму ниже московских почти на 300%

Разница в размере средней чистой зарплаты в Симферополе и Севастополе по отношению к Краснодару и Москве составляет от 20 до 280%. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T18:52

2023-10-02T18:52

2023-10-02T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Разница в размере средней чистой зарплаты в Симферополе и Севастополе по отношению к Краснодару и Москве составляет от 20 до 280%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованного РИА Рейтинг исследования "Рейтинг российских городов по уровню зарплат–2023".Представленные в документе данные учитывают соотношение среднемесячной чистой зарплаты в первом полугодии 2023 года и стоимости фиксированного потребительского набора в 100 крупнейших городах и региональных центрах страны.Так, столица Крыма Симферополь и город федерального значения Севастополь оказались аутсайдерами списка, заняв соответственно 79 и 90 строчки. Размер среднемесячной чистой (за вычетом НДФЛ, – ред.) зарплаты в первом полугодии 2023 года в Симферополе составил 49,1 тыс. рублей, в Севастополе – 47,3 тыс. рублей.Согласно исследованию, на полученное вознаграждение в Симферополе можно приобрести 2,49 фиксированного потребительского набора товаров и услуг, а в Севастополе – 2,35. Что говорит о достаточно низкой покупательской способности средних зарплат в указанных городах.При этом показатели Симферополя и Севастополя существенно отстают не только от лидеров рейтинга – Нового Уренгоя, Салехарда и Москвы, но и центров соседних регионов – Краснодарского края и Ростовской области. Разница в размере средних чистых зарплат составляет от 20 до 290%.В частности в Краснодаре – 40 строка рейтинга – размер средней чистой зарплаты составляет 63,2 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону – занимает 49 место – 58,5 тыс. рублей. На данный объем вознаграждений можно приобрести соответственно 3,03 и 2,92 фиксированных наборов товаров и услуг.Для сравнения, в лидере рейтинга Новом Уренгое средняя зарплата составляет 142,6 тысяч рублей и позволяет приобрести шесть корзин товаров и услуг. В занявшем вторую строку Салехарде – 127,3 тыс. рублей (5,35 корзин). В расположившейся на третьей строке рейтинге Москве средняя чистая заработная плата составляет 137,7 тыс. рублей. таким образом, разница вознаграждения за труд в Москве и Симферополе составляет 280%.Дотянуть до среднероссийскихВ апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству Республики Крым и города Севастополя принять меры для поэтапного повышения доходов населения субъектов до среднероссийских, а также до уровня Краснодарского края и Ростовской области.В сентябре, в ходе проходившего в Великом Новгороде заседания президиума Госсовета по теме развития рынка труда в РФ президент Владимир Путин отметил 10,5% рост заработных плат в реальном выражении с начала года. При этом он подчеркнул необходимость сделать данную тенденцию устойчивой. Он также дал поручение поддержать регионы, где доходы граждан существенно отстают от средних показателей.В свою очередь зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская пояснила РИА Новости Крым, что повысить доходы крымчан до уровня соседних регионов возможно только при комплексном развитии бюджетообразующих отраслей региона.По оценке доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елены Вершицкой, что резкого роста доходов или массового увеличения заработных плат в государственном и частном секторах ожидать не стоит – на это потребуется от полутора до двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейтинг кредитного благополучия регионов показал снижение долговой нагрузки на крымчанПутин заявил о росте реальных доходов россиян почти на 5%Бюджетникам в России повысят зарплату

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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