Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания - фото

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16 мая 2014 года председателем Следственного комитета России А.И. Бастрыкиным был подписан указ о создании постоянного штата следственного управления по городу Севастополю и Главного следственного управления по Республике Крым. В августе 2019 года ведомства были соединены в ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю.