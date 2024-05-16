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Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания - фото - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания - фото
Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания - фото - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания - фото
РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T16:11
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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фото, крымский следком, крым, симферополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма
Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания - фото

Следком по Крыму и Севастополю отметил десятилетие со дня создания - фото

16:11 16.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественное собрание по случаю 10-летия образования Следкома России по Крыму и Севастополю
Торжественное собрание по случаю 10-летия образования Следкома России по Крыму и Севастополю - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В марте 2014 года из всех регионов России были направлены самые опытные специалисты для формирования нового для полуострова ведомства – следственных органов СК России.

Торжественное собрание по случаю 10-летия образования Следкома России по Крыму и Севастополю
1 из 7

В марте 2014 года из всех регионов России были направлены самые опытные специалисты для формирования нового для полуострова ведомства – следственных органов СК России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

16 мая 2014 года председателем Следственного комитета России А.И. Бастрыкиным был подписан указ о создании постоянного штата следственного управления по городу Севастополю и Главного следственного управления по Республике Крым. В августе 2019 года ведомства были соединены в ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю.

Торжественное собрание по случаю 10-летия образования Следкома России по Крыму и Севастополю
2 из 7

16 мая 2014 года председателем Следственного комитета России А.И. Бастрыкиным был подписан указ о создании постоянного штата следственного управления по городу Севастополю и Главного следственного управления по Республике Крым. В августе 2019 года ведомства были соединены в ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Проведен огромный объем работы, раскрыты убийства 20-30-летней давности. Имеется современная криминалистическая техника. Но главное в этом деле – опыт сотрудников.

Торжественное собрание по случаю 10-летия образования Следкома России по Крыму и Севастополю
3 из 7

Проведен огромный объем работы, раскрыты убийства 20-30-летней давности. Имеется современная криминалистическая техника. Но главное в этом деле – опыт сотрудников.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сегодня коллектив крымского Следкома– это свыше 400 человек. Кадры молодеют, воспитана смена – это вчерашние кадеты, которые пошли дальше - в академии СК. Активно ведомство работает и с вузами, принимая на работу крымчан.

Торжественное собрание по случаю 10-летия образования Следкома России по Крыму и Севастополю
4 из 7

Сегодня коллектив крымского Следкома– это свыше 400 человек. Кадры молодеют, воспитана смена – это вчерашние кадеты, которые пошли дальше - в академии СК. Активно ведомство работает и с вузами, принимая на работу крымчан.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

СК первый на полуострове открыл свои кадетские классы, и сейчас это направление выросло в открытие самого современного образовательного заведения – Севастопольского кадетского корпуса.

Торжественное собрание по случаю 10-летия образования Следкома России по Крыму и Севастополю
5 из 7

СК первый на полуострове открыл свои кадетские классы, и сейчас это направление выросло в открытие самого современного образовательного заведения – Севастопольского кадетского корпуса.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

СК – не только правоохранительный орган. Он социально ориентирован, оказывает помощь сиротам, взято шефство над детскими домами и госпиталями для ветеранов.

Торжественное собрание по случаю 10-летия образования Следкома России по Крыму и Севастополю
6 из 7

СК – не только правоохранительный орган. Он социально ориентирован, оказывает помощь сиротам, взято шефство над детскими домами и госпиталями для ветеранов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Помогает Следком и фронту. С начала СВО более 35 раз большими партиями направляли различную гуманитарную помощь.

Торжественное собрание по случаю 10-летия образования Следкома России по Крыму и Севастополю
7 из 7

Помогает Следком и фронту. С начала СВО более 35 раз большими партиями направляли различную гуманитарную помощь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7

В марте 2014 года из всех регионов России были направлены самые опытные специалисты для формирования нового для полуострова ведомства – следственных органов СК России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7

16 мая 2014 года председателем Следственного комитета России А.И. Бастрыкиным был подписан указ о создании постоянного штата следственного управления по городу Севастополю и Главного следственного управления по Республике Крым. В августе 2019 года ведомства были соединены в ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7

Проведен огромный объем работы, раскрыты убийства 20-30-летней давности. Имеется современная криминалистическая техника. Но главное в этом деле – опыт сотрудников.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7

Сегодня коллектив крымского Следкома– это свыше 400 человек. Кадры молодеют, воспитана смена – это вчерашние кадеты, которые пошли дальше - в академии СК. Активно ведомство работает и с вузами, принимая на работу крымчан.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7

СК первый на полуострове открыл свои кадетские классы, и сейчас это направление выросло в открытие самого современного образовательного заведения – Севастопольского кадетского корпуса.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7

СК – не только правоохранительный орган. Он социально ориентирован, оказывает помощь сиротам, взято шефство над детскими домами и госпиталями для ветеранов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7

Помогает Следком и фронту. С начала СВО более 35 раз большими партиями направляли различную гуманитарную помощь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Следственный комитет при прокуратуре РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
24 марта, 22:21
Следком РФ расследует факт обстрела Севастополя
 
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