Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания - фото

В марте 2014 года из всех регионов России были направлены самые опытные специалисты для формирования нового для полуострова ведомства – следственных органов СК России.
В марте 2014 года из всех регионов России были направлены самые опытные специалисты для формирования нового для полуострова ведомства – следственных органов СК России.
16 мая 2014 года председателем Следственного комитета России А.И. Бастрыкиным был подписан указ о создании постоянного штата следственного управления по городу Севастополю и Главного следственного управления по Республике Крым. В августе 2019 года ведомства были соединены в ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю.
16 мая 2014 года председателем Следственного комитета России А.И. Бастрыкиным был подписан указ о создании постоянного штата следственного управления по городу Севастополю и Главного следственного управления по Республике Крым. В августе 2019 года ведомства были соединены в ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю.
Проведен огромный объем работы, раскрыты убийства 20-30-летней давности. Имеется современная криминалистическая техника. Но главное в этом деле – опыт сотрудников.
Проведен огромный объем работы, раскрыты убийства 20-30-летней давности. Имеется современная криминалистическая техника. Но главное в этом деле – опыт сотрудников.
Сегодня коллектив крымского Следкома– это свыше 400 человек. Кадры молодеют, воспитана смена – это вчерашние кадеты, которые пошли дальше - в академии СК. Активно ведомство работает и с вузами, принимая на работу крымчан.
Сегодня коллектив крымского Следкома– это свыше 400 человек. Кадры молодеют, воспитана смена – это вчерашние кадеты, которые пошли дальше - в академии СК. Активно ведомство работает и с вузами, принимая на работу крымчан.
СК первый на полуострове открыл свои кадетские классы, и сейчас это направление выросло в открытие самого современного образовательного заведения – Севастопольского кадетского корпуса.
СК первый на полуострове открыл свои кадетские классы, и сейчас это направление выросло в открытие самого современного образовательного заведения – Севастопольского кадетского корпуса.
СК – не только правоохранительный орган. Он социально ориентирован, оказывает помощь сиротам, взято шефство над детскими домами и госпиталями для ветеранов.
СК – не только правоохранительный орган. Он социально ориентирован, оказывает помощь сиротам, взято шефство над детскими домами и госпиталями для ветеранов.
Помогает Следком и фронту. С начала СВО более 35 раз большими партиями направляли различную гуманитарную помощь.
Помогает Следком и фронту. С начала СВО более 35 раз большими партиями направляли различную гуманитарную помощь.
В марте 2014 года из всех регионов России были направлены самые опытные специалисты для формирования нового для полуострова ведомства – следственных органов СК России.
16 мая 2014 года председателем Следственного комитета России А.И. Бастрыкиным был подписан указ о создании постоянного штата следственного управления по городу Севастополю и Главного следственного управления по Республике Крым. В августе 2019 года ведомства были соединены в ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю.
Проведен огромный объем работы, раскрыты убийства 20-30-летней давности. Имеется современная криминалистическая техника. Но главное в этом деле – опыт сотрудников.
Сегодня коллектив крымского Следкома– это свыше 400 человек. Кадры молодеют, воспитана смена – это вчерашние кадеты, которые пошли дальше - в академии СК. Активно ведомство работает и с вузами, принимая на работу крымчан.
СК первый на полуострове открыл свои кадетские классы, и сейчас это направление выросло в открытие самого современного образовательного заведения – Севастопольского кадетского корпуса.
СК – не только правоохранительный орган. Он социально ориентирован, оказывает помощь сиротам, взято шефство над детскими домами и госпиталями для ветеранов.
Помогает Следком и фронту. С начала СВО более 35 раз большими партиями направляли различную гуманитарную помощь.