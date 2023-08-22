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Путин заявил о росте реальных доходов россиян почти на 5%
Путин заявил о росте реальных доходов россиян почти на 5% - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Путин заявил о росте реальных доходов россиян почти на 5%
Реальные располагаемые доходы россиян за шесть месяцев текущего года выросли на 4,7%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T18:35
2023-08-22T18:35
2023-08-22T18:35
владимир путин (политик)
экономика
россия
зарплата
финансы
правительство россии
банк россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Реальные располагаемые доходы россиян за шесть месяцев текущего года выросли на 4,7%, заявил президент РФ Владимир Путин.Сопоставимыми темпами на 4,2% увеличилась и средняя заработная плата по экономике, добавил Путин. Он обратил внимание руководителей регионов, что динамика зарплат в экономике субъектов – один из главных показателей эффективности управленческих команд. Зарплаты работников бюджетной сферы также должны расти, как и в целом по экономике, подчеркнул президент.Российский лидер выразил уверенность, что объявленное ранее опережающее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) сразу на 18,5% с 1 января 2024 года будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом, а также позитивно скажется на доходах порядка 4,8 млн работников.Путин также обратил внимание, что за последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность, что затрудняет принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий и граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В России спрогнозировали рекордный объем ввода жильяПутин: дефицит бюджета РФ сократился в 8 раз по итогам второго квартала
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), экономика, россия, зарплата, финансы, правительство россии, банк россии, общество
Путин заявил о росте реальных доходов россиян почти на 5%
Путин: реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2023 года выросли на 4,7%
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Реальные располагаемые доходы россиян за шесть месяцев текущего года выросли на 4,7%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%, хочу подчеркнуть, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции", – сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Сопоставимыми темпами на 4,2% увеличилась и средняя заработная плата по экономике, добавил Путин. Он обратил внимание руководителей регионов, что динамика зарплат в экономике субъектов – один из главных показателей эффективности управленческих команд. Зарплаты работников бюджетной сферы также должны расти, как и в целом по экономике, подчеркнул президент.
Российский лидер выразил уверенность, что объявленное ранее опережающее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) сразу на 18,5% с 1 января 2024 года будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом, а также позитивно скажется на доходах порядка 4,8 млн работников.
Путин также обратил внимание, что за последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность, что затрудняет принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий и граждан.
"Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации, и здесь нужно работать в том числе над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение остальных участников финансового рынка", – призвал глава государства.
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