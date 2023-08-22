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Путин: дефицит бюджета РФ сократился в 8 раз по итогам второго квартала
Путин: дефицит бюджета РФ сократился в 8 раз по итогам второго квартала - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Путин: дефицит бюджета РФ сократился в 8 раз по итогам второго квартала
Дефицит федерального бюджета России во втором квартале сократился почти в восемь раз и составил 264 млрд рублей. Об этом в ходе заседания Совета по... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T18:13
2023-08-22T18:13
2023-08-22T18:15
владимир путин (политик)
экономика
финансы
федеральный бюджет
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Дефицит федерального бюджета России во втором квартале сократился почти в восемь раз и составил 264 млрд рублей. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент РФ Владимир Путин.Президент подчеркнул, что текущая бюджетная ситуация в целом устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности.В целом рост российской экономики третий год подряд превышает плановые значения. Российские производители занимают новые рыночные ниши, в том числе ранее освобожденные западными компаниями, добавил российский лидер.Путин отметил, что нужно использовать все возможности государства, обеспечить максимальную отдачу от всех органов и уровней власти. От их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач, развития очень много зависит, чтобы добиться реальных, ощутимых, а главное понятных, видимых людям перемен к лучшему в важнейших сферах жизни.Подводя итог, президент подчеркнул, что по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. А по данным Всемирного банка обошла Федеративную республику Германия по покупательной способности и по размеру экономики.
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владимир путин (политик), экономика, финансы, федеральный бюджет, россия
Путин: дефицит бюджета РФ сократился в 8 раз по итогам второго квартала
Путин: дефицит бюджета РФ снизился до 264 млрд рублей к третьему кварталу
18:13 22.08.2023 (обновлено: 18:15 22.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Дефицит федерального бюджета России во втором квартале сократился почти в восемь раз и составил 264 млрд рублей. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что текущая бюджетная ситуация в целом устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности.
"Во втором квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз в сравнении с первым кварталом и составил 264 млрд рублей. В июле баланс бюджета оказался на 458 млрд рублей лучше, чем год назад, – сказал Путин. – Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом превышение расходов над доходами окажется над запланированным уровнем на 2% ВВП".
В целом рост российской экономики третий год подряд превышает плановые значения. Российские производители занимают новые рыночные ниши, в том числе ранее освобожденные западными компаниями, добавил российский лидер.
"Масштабные вложения государства в инфраструктуру и капитальные объекты в свою очередь стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса. Мы и дальше будем действовать по этому направлению. Делать именно так нам позволяет механизм государственных финансов", – продолжил президент.
Путин отметил, что нужно использовать все возможности государства, обеспечить максимальную отдачу от всех органов и уровней власти. От их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач, развития очень много зависит, чтобы добиться реальных, ощутимых, а главное понятных, видимых людям перемен к лучшему в важнейших сферах жизни.
Подводя итог, президент подчеркнул, что по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. А по данным Всемирного банка обошла Федеративную республику Германия по покупательной способности и по размеру экономики.