https://crimea.ria.ru/20230822/putin-defitsit-byudzheta-rf-sokratilsya-v-8-raz-po-itogam-vtorogo-kvartala-1130880004.html

Путин: дефицит бюджета РФ сократился в 8 раз по итогам второго квартала

Путин: дефицит бюджета РФ сократился в 8 раз по итогам второго квартала - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Путин: дефицит бюджета РФ сократился в 8 раз по итогам второго квартала

Дефицит федерального бюджета России во втором квартале сократился почти в восемь раз и составил 264 млрд рублей. Об этом в ходе заседания Совета по... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T18:13

2023-08-22T18:13

2023-08-22T18:15

владимир путин (политик)

экономика

финансы

федеральный бюджет

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Дефицит федерального бюджета России во втором квартале сократился почти в восемь раз и составил 264 млрд рублей. Об этом в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент РФ Владимир Путин.Президент подчеркнул, что текущая бюджетная ситуация в целом устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности.В целом рост российской экономики третий год подряд превышает плановые значения. Российские производители занимают новые рыночные ниши, в том числе ранее освобожденные западными компаниями, добавил российский лидер.Путин отметил, что нужно использовать все возможности государства, обеспечить максимальную отдачу от всех органов и уровней власти. От их партнерства с обществом и бизнесом для решения национальных задач, развития очень много зависит, чтобы добиться реальных, ощутимых, а главное понятных, видимых людям перемен к лучшему в важнейших сферах жизни.Подводя итог, президент подчеркнул, что по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. А по данным Всемирного банка обошла Федеративную республику Германия по покупательной способности и по размеру экономики.

https://crimea.ria.ru/20230822/v-rossii-sprognozirovali-rekordnyy-obem-vvoda-zhilya-1130879700.html

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владимир путин (политик), экономика, финансы, федеральный бюджет, россия