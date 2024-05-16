https://crimea.ria.ru/20240516/esche-odin-bezekipazhnyy-kater-vsu-unichtozhen-u-beregov-kryma-1137338858.html

Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма

Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма

В Черном море обнаружен и ликвидирован еще один украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T16:23

2024-05-16T16:23

2024-05-16T16:31

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Черном море обнаружен и ликвидирован еще один украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Около 15.30 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", - сказано в сообщении. Морской беспилотник был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ.Около 14:00 в акватории у берегов Крыма были уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ. В ночь на четверг системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Симферополем сбили беспилотник – АксеновУкраинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моряПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма

https://crimea.ria.ru/20240515/uzhestochenie-atak-na-krym-i-belgorod-chego-dobivaetsya-kiev-1137313258.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, безэкипажные катера, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, вмф, всу (вооруженные силы украины), черное море, крым, новости крыма