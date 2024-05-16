Рейтинг@Mail.ru
Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240516/esche-odin-bezekipazhnyy-kater-vsu-unichtozhen-u-beregov-kryma-1137338858.html
Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма
Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма
В Черном море обнаружен и ликвидирован еще один украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T16:23
2024-05-16T16:31
министерство обороны рф
безэкипажные катера
атаки всу на крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
вмф
всу (вооруженные силы украины)
черное море
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/18/1115331850_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b15cb7ef4672e89a7c009e18d2bb8e25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Черном море обнаружен и ликвидирован еще один украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Около 15.30 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", - сказано в сообщении. Морской беспилотник был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ.Около 14:00 в акватории у берегов Крыма были уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ. В ночь на четверг системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Симферополем сбили беспилотник – АксеновУкраинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моряПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма
https://crimea.ria.ru/20240515/uzhestochenie-atak-na-krym-i-belgorod-chego-dobivaetsya-kiev-1137313258.html
черное море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/18/1115331850_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1e992d6fa11c1a0ee2bd86be5f5fd18c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, безэкипажные катера, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, вмф, всу (вооруженные силы украины), черное море, крым, новости крыма
Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма

У берегов Крыма уничтожен еще один безэкипажный катер ВСУ - Минобороны

16:23 16.05.2024 (обновлено: 16:31 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкТренировочные полеты многоцелевых истребителей МиГ-29 в Мурманской области
Тренировочные полеты многоцелевых истребителей МиГ-29 в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Черном море обнаружен и ликвидирован еще один украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 15.30 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", - сказано в сообщении.
Морской беспилотник был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ.
Около 14:00 в акватории у берегов Крыма были уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ.
В ночь на четверг системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.
ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Симферополем сбили беспилотник – Аксенов
Украинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 22:07Радио "Спутник в Крыму"
Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев
 
Министерство обороны РФБезэкипажные катераАтаки ВСУ на КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяВМФВСУ (Вооруженные силы Украины)Черное мореКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36На крымской трассе легковушку зажало между грузовиками – погибла женщина
16:31В больнице Семашко в Крыму создадут единый центр для звонков - Аксенов
16:23Еще один безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма
16:11Следком РФ по Крыму и Севастополю отметил 10-летие со дня создания - фото
16:04Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – Аксенов
15:4311 безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
15:31В Симферополе на объездной Mercedes снес ограждение и вылетел с дороги
15:12Пьяный крымчанин проник в чужой дом и ударил ножом хозяйку
15:05На ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей
14:38На освобожденной территории под Харьковом запустили автобусное сообщение
14:19ВС РФ занимают новые рубежи – уничтожены еще 1320 боевиков ВСУ
14:02Сотрудничество с исламским миром – в приоритетах внешней политики России
13:43Пункт дислокации нацбата "Сонечко" ГУР Украины поражен военными России
13:34ВС РФ разбили подразделения нацбата "Кракен" и "Иностранного легиона"
13:30Три украинских истребителя МиГ-29 сбиты в зоне спецоперации за сутки
13:12Рак мозга будут лечить во сне – новая разработка российских ученых
12:56Филиал арт-кластера "Таврида" откроется в Херсонской области
12:38Россия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – Роскосмос
12:1815 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе
12:01Очередная волна заморозков идет в Крым
Лента новостейМолния