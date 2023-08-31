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Бюджетникам в России повысят зарплату
Бюджетникам в России повысят зарплату - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Бюджетникам в России повысят зарплату
Правительство Российской Федерации выделит 30 миллиардов рублей на повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы. Об этом в ходе заседания Кабинета министров... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T20:37
2023-08-31T20:37
2023-08-31T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации выделит 30 миллиардов рублей на повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы. Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство продолжает работу по увеличению доходов людей, которые заняты в бюджетной сфере, с учетом майских указов. В ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось на прошлой неделе, глава государства подчеркивал, что нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат", - напомнил премьер-министр.Он уточнил, что с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие так называемых "майских указов" президента уже был увеличен.На заседании правительства рассмотрели вопросы, касающиеся дополнительного выделения свыше 30 миллиардов рублей для отдельных категорий граждан.Как накануне сообщил РИА Новости Крым директор микрофинансовой компании Андрей Петков, число займов "до зарплаты" в августе возросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Люди занимали в долг на лечение – 15,7% случаев, на текущие расходы - 10,4%, на подарки – 10,3%.Читайте также на РИА Новости Крым:Все регионы Крыма обеспечены водой – АксеновМаксим Новик о воде, трубах и сроках замены сетей водоснабженияГотовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак
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зарплата, новости, россия, правительство россии, общество, экономика
Бюджетникам в России повысят зарплату
Мишустин заявил о повышении зарплат бюджетникам: на это выделят 30 миллиардов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым.
Правительство Российской Федерации выделит 30 миллиардов рублей на повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы. Об этом в ходе заседания Кабинета министров
заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство продолжает работу по увеличению доходов людей, которые заняты в бюджетной сфере, с учетом майских указов. В ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось на прошлой неделе, глава государства подчеркивал, что нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат", - напомнил премьер-министр.
Он уточнил, что с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие так называемых "майских указов" президента уже был увеличен.
На заседании правительства рассмотрели вопросы, касающиеся дополнительного выделения свыше 30 миллиардов рублей для отдельных категорий граждан.
"Среди них педагоги, врачи, а также те, кто занимается вопросами науки и культуры. Все они – сотрудники федеральных государственных учреждений. Эти решения – еще один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан", - подчеркнул Мишустин.
Как накануне сообщил РИА Новости Крым директор микрофинансовой компании Андрей Петков, число займов "до зарплаты"
в августе возросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Люди занимали в долг на лечение – 15,7% случаев, на текущие расходы - 10,4%, на подарки – 10,3%.
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