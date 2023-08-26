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Россияне в августе стали второе чаще занимать в МФО до зарплаты
Россияне в августе стали второе чаще занимать в МФО до зарплаты - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Россияне в августе стали второе чаще занимать в МФО до зарплаты
Число займов "до зарплаты" в августе возросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средний размер займа составил около 10,5 тысяч... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T11:39
2023-08-26T11:39
2023-08-26T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Число займов "до зарплаты" в августе возросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средний размер займа составил около 10,5 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор микрофинансовой компании Андрей Петков.По словам эксперта, за лето число обращений за краткосрочными займами возросло вдвое, при этом наиболее активно граждане брали в долг в августе. В частности, в июне было оформлено почти в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем годом ранее.Кроме того, число обращений за среднесрочными займами также выросло почти вдвое. Средняя сумма таких займов также снизилась на 19% и составила 19 769 рублей против 24 392 рублей летом прошлого года, добавил Петков.Как правило, люди занимали в долг на лечение – 15,7% случаев, на текущие расходы занимали 10,4%, на подарки – 10,3%, на ремонт автомобиля - 6,4%, еще 12,2% заемщиков не указывали конкретные цели займа.Крымчане стараются оперативно погашать обязательства перед банками, а также избегают брать кредиты, выплата которых окажется слишком тяжелым бременем, свидетельствуют результаты рейтинга кредитного благополучия регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВООбразовательный кредит: учишься сейчас – платишь потом
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новости, деньги, займы, общество
Россияне в августе стали второе чаще занимать в МФО до зарплаты
В августе россияне втрое чаще обращались за микрозаймами
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Число займов "до зарплаты" в августе возросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средний размер займа составил около 10,5 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор микрофинансовой компании Андрей Петков.
По словам эксперта, за лето число обращений за краткосрочными займами возросло вдвое, при этом наиболее активно граждане брали в долг в августе. В частности, в июне было оформлено почти в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем годом ранее.
"В августе количество заключенных договоров займов показало максимальный результат за весь летний период 2023 года, показатель увеличился в 2,8 раз (+182%) в сравнении с августом прошлого года", – сказал Петков. При этом в среднем люди занимали в МФО 10 433 рубля, что на 11,5% меньше среднего размера займа летом прошлого года.
Кроме того, число обращений за среднесрочными займами также выросло почти вдвое. Средняя сумма таких займов также снизилась на 19% и составила 19 769 рублей против 24 392 рублей летом прошлого года, добавил Петков.
Как правило, люди занимали в долг на лечение – 15,7% случаев, на текущие расходы занимали 10,4%, на подарки – 10,3%, на ремонт автомобиля - 6,4%, еще 12,2% заемщиков не указывали конкретные цели займа.
Крымчане стараются оперативно погашать обязательства перед банками
, а также избегают брать кредиты, выплата которых окажется слишком тяжелым бременем, свидетельствуют результаты рейтинга кредитного благополучия регионов России.
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