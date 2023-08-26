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Россияне в августе стали второе чаще занимать в МФО до зарплаты

Россияне в августе стали второе чаще занимать в МФО до зарплаты - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Россияне в августе стали второе чаще занимать в МФО до зарплаты

Число займов "до зарплаты" в августе возросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средний размер займа составил около 10,5 тысяч... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T11:39

2023-08-26T11:39

2023-08-26T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Число займов "до зарплаты" в августе возросло почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средний размер займа составил около 10,5 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор микрофинансовой компании Андрей Петков.По словам эксперта, за лето число обращений за краткосрочными займами возросло вдвое, при этом наиболее активно граждане брали в долг в августе. В частности, в июне было оформлено почти в 2,8 раз больше (+177%) краткосрочных займов, чем годом ранее.Кроме того, число обращений за среднесрочными займами также выросло почти вдвое. Средняя сумма таких займов также снизилась на 19% и составила 19 769 рублей против 24 392 рублей летом прошлого года, добавил Петков.Как правило, люди занимали в долг на лечение – 15,7% случаев, на текущие расходы занимали 10,4%, на подарки – 10,3%, на ремонт автомобиля - 6,4%, еще 12,2% заемщиков не указывали конкретные цели займа.Крымчане стараются оперативно погашать обязательства перед банками, а также избегают брать кредиты, выплата которых окажется слишком тяжелым бременем, свидетельствуют результаты рейтинга кредитного благополучия регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто оплатит кредитные долги погибших участников СВООбразовательный кредит: учишься сейчас – платишь потом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, деньги, займы, общество