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Крымчане стали тратить на выплаты по кредитам вдвое меньше денег - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Крымчане стали тратить на выплаты по кредитам вдвое меньше денег
Крымчане стали тратить на выплаты по кредитам вдвое меньше денег - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Крымчане стали тратить на выплаты по кредитам вдвое меньше денег
Крымчане стараются оперативно погашать обязательства перед банками, а также избегают брать кредиты, выплата которых окажется слишком тяжелым бременем. Кроме... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T16:52
2023-07-14T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Крымчане стараются оперативно погашать обязательства перед банками, а также избегают брать кредиты, выплата которых окажется слишком тяжелым бременем. Кроме того, региональные банки весьма осторожно относятся к выдаче займов, что позволяет сохранять объем кредитной нагрузки на весьма низком уровне. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга кредитного благополучия регионов России, составленного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Центробанка и Росстата.Согласно представленным данным, Республика Крым и Севастополь занимают соответственно 26 и 29 место в рейтинге. По данным на начало мая, крымчане в среднем тратят на погашение кредитных обязательств 12,6% зарплаты или 5 607 рублей, севастопольцы – 15,23% или 6 965 рублей. На оставшуюся часть зарплаты они могут приобрести соответственно 1,95 и 1,91 потребительских корзин (показатель индекса кредитоспособности населения). Кроме того, Севастополь стал лидером среди регионов с наименьшим объемом просроченной задолженности от общей суммы долгов.Примечательно, что в начале 2022 года Республика Крым и город Севастополь занимали соответственно 15-е и 19-е места в рейтинге, что значительно выше показателей мая 2023 года. Однако детальное рассмотрение данных показывает, что размеры ежемесячных выплат в тот период были вдвое выше, а показатель ИКН - почти на треть ниже.По данным на 1 января 2022 года, крымчане в среднем тратили на погашение кредитных обязательств 25,82% зарплаты или 9 745 рублей, севастопольцы – 29,83% или 11 690 рублей, а на оставшуюся часть зарплаты могут приобрести соответственно 1,59 и 1,51 потребительских корзин (показатель индекса кредитоспособности населения).Таким образом, несмотря на "потерю" позиций в рейтинге, оба региона показали положительную динамику в уменьшении размера ежемесячных выплат по кредитам, а объем свободных средств при этом вырос. Эта тенденция указывает, что жители регионов в период с января 2022 по май 2023 года погасили значительную часть обязательств перед банками, и не стремятся брать новые. Причиной этого, в том числе, могло стать увеличение среднего размера заработной платы: в Крыму оно составило 6 753 рубля (с 37 743 до 44 496 рублей), в Севастополе – 6 542 рубля (с 39 182 до 45 724 рублей). Это позволило населению реже прибегать к заемным средствам при оплате счетов и товаров.При этом в формате страны ИКН Крыма и Севастополе повышается незначительными темпами. К примеру, в регионе-лидере рейтинга Ямало-Ненецком автономном округе он составляет 4,27. В занявшей второе место Москве - 3,84, в Чукотском автономном округе (3 строка) - 3,65, в Ненецком автономном округе (4 строка) – 3,55, в Магаданской области (5 строка) - 3,4.Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сообщила, что Республика Крым вошла в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.Читайте также на РИА новости Крым:Безработица в Крыму снизилась почти вдвое по итогам годаСколько россиян чувствуют себя счастливыми – опросЭкономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы
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экономика, кредит, общество, крым, форго, статистика, росстат, центробанк рф, елена вершицкая, светлана чупшева, севастополь
Крымчане стали тратить на выплаты по кредитам вдвое меньше денег

Рейтинг кредитного благополучия регионов показал снижение долговой нагрузки на крымчан

16:52 14.07.2023 (обновлено: 16:54 14.07.2023)
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Крымчане стараются оперативно погашать обязательства перед банками, а также избегают брать кредиты, выплата которых окажется слишком тяжелым бременем. Кроме того, региональные банки весьма осторожно относятся к выдаче займов, что позволяет сохранять объем кредитной нагрузки на весьма низком уровне. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга кредитного благополучия регионов России, составленного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Центробанка и Росстата.
Согласно представленным данным, Республика Крым и Севастополь занимают соответственно 26 и 29 место в рейтинге. По данным на начало мая, крымчане в среднем тратят на погашение кредитных обязательств 12,6% зарплаты или 5 607 рублей, севастопольцы – 15,23% или 6 965 рублей. На оставшуюся часть зарплаты они могут приобрести соответственно 1,95 и 1,91 потребительских корзин (показатель индекса кредитоспособности населения). Кроме того, Севастополь стал лидером среди регионов с наименьшим объемом просроченной задолженности от общей суммы долгов.
"Показатели Республики Крым и Севастополя говорят о том, что достаточная часть заработанной платы останется у граждан после их выплат по кредитам. Это косвенно говорит о том, что крымчане и севастопольцы чаще выбирают жить по средствам или же берут такие кредиты, погашение которых не является для них тяжелым бременем", – прокомментировала результаты исследования доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.
Примечательно, что в начале 2022 года Республика Крым и город Севастополь занимали соответственно 15-е и 19-е места в рейтинге, что значительно выше показателей мая 2023 года. Однако детальное рассмотрение данных показывает, что размеры ежемесячных выплат в тот период были вдвое выше, а показатель ИКН - почти на треть ниже.
По данным на 1 января 2022 года, крымчане в среднем тратили на погашение кредитных обязательств 25,82% зарплаты или 9 745 рублей, севастопольцы – 29,83% или 11 690 рублей, а на оставшуюся часть зарплаты могут приобрести соответственно 1,59 и 1,51 потребительских корзин (показатель индекса кредитоспособности населения).
Таким образом, несмотря на "потерю" позиций в рейтинге, оба региона показали положительную динамику в уменьшении размера ежемесячных выплат по кредитам, а объем свободных средств при этом вырос. Эта тенденция указывает, что жители регионов в период с января 2022 по май 2023 года погасили значительную часть обязательств перед банками, и не стремятся брать новые. Причиной этого, в том числе, могло стать увеличение среднего размера заработной платы: в Крыму оно составило 6 753 рубля (с 37 743 до 44 496 рублей), в Севастополе – 6 542 рубля (с 39 182 до 45 724 рублей). Это позволило населению реже прибегать к заемным средствам при оплате счетов и товаров.
При этом в формате страны ИКН Крыма и Севастополе повышается незначительными темпами. К примеру, в регионе-лидере рейтинга Ямало-Ненецком автономном округе он составляет 4,27. В занявшей второе место Москве - 3,84, в Чукотском автономном округе (3 строка) - 3,65, в Ненецком автономном округе (4 строка) – 3,55, в Магаданской области (5 строка) - 3,4.
Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сообщила, что Республика Крым вошла в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
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