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Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климата - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климата
Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климата - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климата
Республика Крым вошла в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Результаты исследования на полях XXVI ПМЭФ... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T13:43
2023-06-16T13:43
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санкт-петербург
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инвестиции
владимир константинов
светлана чупшева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Республика Крым вошла в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Результаты исследования на полях XXVI ПМЭФ представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.Регионами-лидерами, продемонстрировавшими наибольшую динамику роста интегрального индекса, стали Москва и Татарстан, третье место разделили Московская, Нижегородская и Тюменская области.Четвертую позицию заняли Башкортостан, Тульская и Сахалинская области. На пятой строчке Новгородская область и соседний с Крымом Краснодарский край. Санкт-Петербург и Чечня – на шестом месте, на седьмом – Калужская область.Замыкают перечень регионов-лидеров инвестиционного климата Магаданская область, ХМАО и Самарская область. На последней строке ТОП-10 – Республика Карелия.Уточняется, что при расчете рейтинга оценивается работа региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса и выявляются лучшие практики. Как пояснила гендиректор АСИ, исследование призвано стимулировать конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.Рейтинг рассчитывается по 67 показателям и четырем направлениям, в том числе оценивается регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура, ресурсы, а также поддержка МСП.Ранее спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.На полях форума Республика Крым заключила меморандумы и соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму 209 миллиардов рублей. Это более чем вдвое превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году.Среди наиболее масштабных проектов – создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей, строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе (55 млрд рублей), завод по выпуску полиэтиленовых труб (1,5 млрд рублей).Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речьОкеанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический паркНа побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
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новости, санкт-петербург, пмэф, новости крыма, инвестиции, владимир константинов, светлана чупшева
Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климата

АСИ: Крым занял восьмое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата России

13:43 16.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкСветлана Чупшева, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)
Светлана Чупшева, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Республика Крым вошла в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Результаты исследования на полях XXVI ПМЭФ представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
Регионами-лидерами, продемонстрировавшими наибольшую динамику роста интегрального индекса, стали Москва и Татарстан, третье место разделили Московская, Нижегородская и Тюменская области.

"Республика Крым и Смоленская область – на восьмой строке рейтинга", – говорится в результатах исследования. Севастополь оказался только на 12 месте.

Четвертую позицию заняли Башкортостан, Тульская и Сахалинская области. На пятой строчке Новгородская область и соседний с Крымом Краснодарский край. Санкт-Петербург и Чечня – на шестом месте, на седьмом – Калужская область.
Замыкают перечень регионов-лидеров инвестиционного климата Магаданская область, ХМАО и Самарская область. На последней строке ТОП-10 – Республика Карелия.
Уточняется, что при расчете рейтинга оценивается работа региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса и выявляются лучшие практики. Как пояснила гендиректор АСИ, исследование призвано стимулировать конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Рейтинг рассчитывается по 67 показателям и четырем направлениям, в том числе оценивается регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура, ресурсы, а также поддержка МСП.
Ранее спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года.
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
На полях форума Республика Крым заключила меморандумы и соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму 209 миллиардов рублей. Это более чем вдвое превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году.
Среди наиболее масштабных проектов – создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей, строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе (55 млрд рублей), завод по выпуску полиэтиленовых труб (1,5 млрд рублей).
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