https://crimea.ria.ru/20230616/krym-voshel-v-lidery-natsionalnogo-reytinga-investitsionnogo-klimata-1129433331.html

Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климата

Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климата - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климата

Республика Крым вошла в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Результаты исследования на полях XXVI ПМЭФ... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T13:43

2023-06-16T13:43

2023-06-16T13:43

новости

санкт-петербург

пмэф

новости крыма

инвестиции

владимир константинов

светлана чупшева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129433609_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ce072aab26fb6f6cfa0a054afcdda362.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Республика Крым вошла в десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Результаты исследования на полях XXVI ПМЭФ представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.Регионами-лидерами, продемонстрировавшими наибольшую динамику роста интегрального индекса, стали Москва и Татарстан, третье место разделили Московская, Нижегородская и Тюменская области.Четвертую позицию заняли Башкортостан, Тульская и Сахалинская области. На пятой строчке Новгородская область и соседний с Крымом Краснодарский край. Санкт-Петербург и Чечня – на шестом месте, на седьмом – Калужская область.Замыкают перечень регионов-лидеров инвестиционного климата Магаданская область, ХМАО и Самарская область. На последней строке ТОП-10 – Республика Карелия.Уточняется, что при расчете рейтинга оценивается работа региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса и выявляются лучшие практики. Как пояснила гендиректор АСИ, исследование призвано стимулировать конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.Рейтинг рассчитывается по 67 показателям и четырем направлениям, в том числе оценивается регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура, ресурсы, а также поддержка МСП.Ранее спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что Крым по своему потенциалу способен перевыполнить задачу по привлечению в качестве частных инвестиций 800 миллиардов рублей до 2025 года.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.На полях форума Республика Крым заключила меморандумы и соглашения о реализации инвестиционных проектов на сумму 209 миллиардов рублей. Это более чем вдвое превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году.Среди наиболее масштабных проектов – создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей, строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе (55 млрд рублей), завод по выпуску полиэтиленовых труб (1,5 млрд рублей).Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речьОкеанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический паркНа побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"

https://crimea.ria.ru/20230615/v-vostochnom-krymu-sozdadut-turisticheskiy-klaster-za-110-mlrd-rubley-1129403499.html

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, санкт-петербург, пмэф, новости крыма, инвестиции, владимир константинов, светлана чупшева