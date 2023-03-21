Рейтинг@Mail.ru
Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230321/skolko-rossiyan-chuvstvuyut-sebya-schastlivymi--opros---1127654350.html
Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос
Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос
Более 80% граждан России чувствуют себя счастливыми, несчастливыми – менее 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T21:37
2023-03-21T21:37
вциом
опрос
общество
россия
новости
социология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121403231_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_390448f4b011510b5c263ddf6702b741.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Более 80% граждан России чувствуют себя счастливыми, несчастливыми – менее 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Большинство россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми – 82%. Из них 35% определенно счастливы, а 47% – скорее счастливы. Процент несчастливых россиян в данном замере – 14%", – свидетельствуют результаты исследования.По данным ВЦИОМ, индекс счастья составил 68 пунктов, как и годом ранее, а в октябре прошлого года он был немного ниже — 66 пунктов.Социологи также отмечают, что в большей степени счастливыми себя ощущают женщины (85% против 77% мужчин), россияне 35-44 лет (86%), граждане с высшим образованием (86%), а также те, кто оценивает свое материальное положение как хорошее (93%).Среди тех, кто ощущает себя несчастливым, 20% указали в качестве причины неудовлетворительное положение дел в стране, а 19% – нехватку материальных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – АксеновСколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опросРоссияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ
https://crimea.ria.ru/20221128/trevozhnoe-ili-spokoynoe-rossiyane-rasskazali-o-svoem-nastroenii-1125563958.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121403231_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_de0ef07cf41146e9ddc3c8b2afd90dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вциом, опрос, общество, россия, новости, социология
Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос

Опрос ВЦИОМ: счастливыми себя чувствуют более 80% россиян

21:37 21.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Более 80% граждан России чувствуют себя счастливыми, несчастливыми – менее 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Большинство россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми – 82%. Из них 35% определенно счастливы, а 47% – скорее счастливы. Процент несчастливых россиян в данном замере – 14%", – свидетельствуют результаты исследования.
По данным ВЦИОМ, индекс счастья составил 68 пунктов, как и годом ранее, а в октябре прошлого года он был немного ниже — 66 пунктов.
Социологи также отмечают, что в большей степени счастливыми себя ощущают женщины (85% против 77% мужчин), россияне 35-44 лет (86%), граждане с высшим образованием (86%), а также те, кто оценивает свое материальное положение как хорошее (93%).
Для большинства россиян (24%) главным фактором счастья является семья. На втором месте – здоровье свое и близких (21%), на третьем – общая удовлетворенность жизнью (20%), на четвертом – хорошая работа (19%). Дети делают счастливыми еще 16%, а хорошее материальное положение, достаток — 13%.
Среди тех, кто ощущает себя несчастливым, 20% указали в качестве причины неудовлетворительное положение дел в стране, а 19% – нехватку материальных средств.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – Аксенов
Сколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опрос
Россияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ
Турист в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября 2022, 07:02
Тревожное или спокойное: россияне рассказали о своем настроении
 
ВЦИОМОпросОбществоРоссияНовостиСоциология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 марта
22:02Главные события и заявления дня: 21 марта
21:45Главные события Крыма: 21 марта
21:37Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос
21:03Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня - Путин
20:56Магнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известно
20:42Когда золото скифов вернется в Крым
20:40На пожаре в Симферополе погибла женщина и двое детей - СК завел дело
20:25Визит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт
20:19Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана Киеву
20:06В Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской области
19:42В Севастополе на пожаре спасли человека, кота и попугая
19:31У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов 3:44
18:38Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. Видео
18:18Плохо кончится: Лавров о планах Британии передать Киеву снаряды с ураном
18:02Поставка Украине снарядов с обедненным ураном: чем это грозит
17:55Рекорды товарооборота и поставок газа: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин
17:39Напал на девочек и получил отпор: в Севастополе вынесли приговор педофилу
17:20Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Видео
Лента новостейМолния