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Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос
Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос
Более 80% граждан России чувствуют себя счастливыми, несчастливыми – менее 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T21:37
2023-03-21T21:37
2023-03-21T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Более 80% граждан России чувствуют себя счастливыми, несчастливыми – менее 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Большинство россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми – 82%. Из них 35% определенно счастливы, а 47% – скорее счастливы. Процент несчастливых россиян в данном замере – 14%", – свидетельствуют результаты исследования.По данным ВЦИОМ, индекс счастья составил 68 пунктов, как и годом ранее, а в октябре прошлого года он был немного ниже — 66 пунктов.Социологи также отмечают, что в большей степени счастливыми себя ощущают женщины (85% против 77% мужчин), россияне 35-44 лет (86%), граждане с высшим образованием (86%), а также те, кто оценивает свое материальное положение как хорошее (93%).Среди тех, кто ощущает себя несчастливым, 20% указали в качестве причины неудовлетворительное положение дел в стране, а 19% – нехватку материальных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – АксеновСколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опросРоссияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ
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вциом, опрос, общество, россия, новости, социология
Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос
Опрос ВЦИОМ: счастливыми себя чувствуют более 80% россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Более 80% граждан России чувствуют себя счастливыми, несчастливыми – менее 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Большинство россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми – 82%. Из них 35% определенно счастливы, а 47% – скорее счастливы. Процент несчастливых россиян в данном замере – 14%", – свидетельствуют результаты исследования.
По данным ВЦИОМ, индекс счастья составил 68 пунктов, как и годом ранее, а в октябре прошлого года он был немного ниже — 66 пунктов.
Социологи также отмечают, что в большей степени счастливыми себя ощущают женщины (85% против 77% мужчин), россияне 35-44 лет (86%), граждане с высшим образованием (86%), а также те, кто оценивает свое материальное положение как хорошее (93%).
Для большинства россиян (24%) главным фактором счастья является семья. На втором месте – здоровье свое и близких (21%), на третьем – общая удовлетворенность жизнью (20%), на четвертом – хорошая работа (19%). Дети делают счастливыми еще 16%, а хорошее материальное положение, достаток — 13%.
Среди тех, кто ощущает себя несчастливым, 20% указали в качестве причины неудовлетворительное положение дел в стране, а 19% – нехватку материальных средств.
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