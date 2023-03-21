https://crimea.ria.ru/20230321/skolko-rossiyan-chuvstvuyut-sebya-schastlivymi--opros---1127654350.html

Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос

Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Сколько россиян чувствуют себя счастливыми – опрос

Более 80% граждан России чувствуют себя счастливыми, несчастливыми – менее 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T21:37

2023-03-21T21:37

2023-03-21T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Более 80% граждан России чувствуют себя счастливыми, несчастливыми – менее 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Большинство россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми – 82%. Из них 35% определенно счастливы, а 47% – скорее счастливы. Процент несчастливых россиян в данном замере – 14%", – свидетельствуют результаты исследования.По данным ВЦИОМ, индекс счастья составил 68 пунктов, как и годом ранее, а в октябре прошлого года он был немного ниже — 66 пунктов.Социологи также отмечают, что в большей степени счастливыми себя ощущают женщины (85% против 77% мужчин), россияне 35-44 лет (86%), граждане с высшим образованием (86%), а также те, кто оценивает свое материальное положение как хорошее (93%).Среди тех, кто ощущает себя несчастливым, 20% указали в качестве причины неудовлетворительное положение дел в стране, а 19% – нехватку материальных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – АксеновСколько россиян поддерживают СВО и вхождение новых регионов – опросРоссияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ

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вциом, опрос, общество, россия, новости, социология