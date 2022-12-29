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Россияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ
Россияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Россияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ
Россияне назвали снятие водной блокады Крыма главным достижением специальной военной операции на Украине, также они выделили освобождение Донбасса и... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T18:28
2022-12-29T18:28
2022-12-29T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Россияне назвали снятие водной блокады Крыма главным достижением специальной военной операции на Украине, также они выделили освобождение Донбасса и консолидацию общества, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.Индекс значимости, как разъяснили эксперты, измеряется от —100 до +100. Чем выше цифра, тем более значимым считается событие.Следующим важным результатом проведения спецоперации участники опроса назвали освобождение территории Донбасса. Положительно на это событие отреагировали 80% опрошенных.Далее идет консолидация российского общества на фоне поддержки гражданами российских солдат и офицеров, следом — появление в стране внутреннего Азовского моря. Кроме того, 76% положительно отреагировали на вхождение в состав России новых субъектов. Еще одним достижением россияне считают повышение чувства ответственности за свое дело и будущее страны.Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не будет разговаривать с Украиной на условиях "формулы мира" Владимира Зеленского, предполагающей вывод российских войск с территории новых субъектов РФ и "явки с повинной в международные трибуналы".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, северо-крымский канал, вциом, общество, россия
Россияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ
ВЦИОМ: россияне назвали главным достижением СВО снятие водной блокады Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым.
Россияне назвали снятие водной блокады Крыма главным достижением специальной военной операции на Украине, также они выделили освобождение Донбасса и консолидацию общества, свидетельствуют данные опроса
ВЦИОМ.
"Индекс значимости по всем тестируемым событиям в ходе СВО колеблется в диапазоне 72-83 пунктов. Наиболее весомым из них стало снятие водной блокады Крыма – абсолютное большинство считают это достижение значимым и декларируют положительное отношение к нему, величина группы абсолютной поддержки – 85%", — говорится в сообщении центра.
Индекс значимости, как разъяснили эксперты, измеряется от —100 до +100. Чем выше цифра, тем более значимым считается событие.
Следующим важным результатом проведения спецоперации участники опроса назвали освобождение территории Донбасса. Положительно на это событие отреагировали 80% опрошенных.
Далее идет консолидация российского общества на фоне поддержки гражданами российских солдат и офицеров, следом — появление в стране внутреннего Азовского моря. Кроме того, 76% положительно отреагировали на вхождение в состав России новых субъектов. Еще одним достижением россияне считают повышение чувства ответственности за свое дело и будущее страны.
Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не будет разговаривать с Украиной
на условиях "формулы мира" Владимира Зеленского, предполагающей вывод российских войск с территории новых субъектов РФ и "явки с повинной в международные трибуналы".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.