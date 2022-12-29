https://crimea.ria.ru/20221229/rossiyane-nazvali-glavnoe-dostizhenie-spetsoperatsii-na-ukraine--vtsiom-1126196519.html

Россияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ

Россияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Россияне назвали главное достижение спецоперации на Украине — ВЦИОМ

Россияне назвали снятие водной блокады Крыма главным достижением специальной военной операции на Украине, также они выделили освобождение Донбасса и... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T18:28

2022-12-29T18:28

2022-12-29T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Россияне назвали снятие водной блокады Крыма главным достижением специальной военной операции на Украине, также они выделили освобождение Донбасса и консолидацию общества, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.Индекс значимости, как разъяснили эксперты, измеряется от —100 до +100. Чем выше цифра, тем более значимым считается событие.Следующим важным результатом проведения спецоперации участники опроса назвали освобождение территории Донбасса. Положительно на это событие отреагировали 80% опрошенных.Далее идет консолидация российского общества на фоне поддержки гражданами российских солдат и офицеров, следом — появление в стране внутреннего Азовского моря. Кроме того, 76% положительно отреагировали на вхождение в состав России новых субъектов. Еще одним достижением россияне считают повышение чувства ответственности за свое дело и будущее страны.Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия не будет разговаривать с Украиной на условиях "формулы мира" Владимира Зеленского, предполагающей вывод российских войск с территории новых субъектов РФ и "явки с повинной в международные трибуналы".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, северо-крымский канал, вциом, общество, россия