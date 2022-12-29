https://crimea.ria.ru/20221229/lavrov-sdelal-zayavlenie-po-formule-mira-zelenskogo--1126183028.html

Лавров сделал заявление по "формуле мира" Зеленского

Лавров сделал заявление по "формуле мира" Зеленского - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Лавров сделал заявление по "формуле мира" Зеленского

Россия не будет разговаривать с Украиной на условиях "формулы мира" Владимира Зеленского, предполагающей вывод российских войск с территории новых субъектов РФ... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T09:51

2022-12-29T09:51

2022-12-29T09:52

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сергей лавров

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Россия не будет разговаривать с Украиной на условиях "формулы мира" Владимира Зеленского, предполагающей вывод российских войск с территории новых субъектов РФ и "явки с повинной в международные трибуналы". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Он напомнил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта и пошла на встречу с представителями Киева сразу после начала спецоперации. Но несколько проведенных раундов переговоров показали полную несостоятельность Зеленского в принятии решений, хотя, по словам главы дипведомства, договоренность была возможной."Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он (Зеленский — ред.) быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию", — пояснил министр.А желание НАТО приблизиться к России окончательно подорвало доверие к этой организации, добавил он.Лавров отметил, что сейчас сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики, напомнив о практике киевского режима расправляться с несогласными."Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем — увидим", — заключил Лавров.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сделал главный вывод из выступления Зеленского на G20В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуостровуВ Кремле оценили "мирный план Украины"

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крым, россия, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, политика