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В Кремле оценили "мирный план Украины"
В Кремле оценили "мирный план Украины" - РИА Новости Крым, 28.12.2022
В Кремле оценили "мирный план Украины"
Никакого "мирного плана" Украины на данный момент не существует, Киев не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и вхождением в ее состав новых... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T14:26
2022-12-28T14:26
2022-12-28T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Никакого "мирного плана" Украины на данный момент не существует, Киев не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и вхождением в ее состав новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах ранее заявила, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине, состоящий из десяти пунктов. И ориентировочно в феврале его представят общественности в рамках международного саммита под эгидой ООН.Проведение так называемого "мирного саммита" в понедельник анонсировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил о желании Киева организовать его к концу февраля на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В ноябре президент Украины опубликовал в своих соцсетях список предложений, которые назвал "формулой мира". Среди них — радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "возвращение справедливости" и другие пункты.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сделал главный вывод из выступления Зеленского на G20США угрожают нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю – ЛавровВ Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову
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дмитрий песков, украина, россия, политика, общество, новости
В Кремле оценили "мирный план Украины"
Песков: "мирного плана Украины" пока не существует, Киев не оценивает реалии
14:26 28.12.2022 (обновлено: 14:32 28.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Никакого "мирного плана" Украины на данный момент не существует, Киев не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и вхождением в ее состав новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах ранее заявила, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине, состоящий из десяти пунктов. И ориентировочно в феврале его представят общественности в рамках международного саммита под эгидой ООН.
"Пока нет никакого "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть "мирным", — сказал Песков журналистам.
Проведение так называемого "мирного саммита" в понедельник анонсировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил о желании Киева организовать его к концу февраля на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В ноябре президент Украины опубликовал в своих соцсетях список предложений, которые назвал "формулой мира".
Среди них — радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "возвращение справедливости" и другие пункты.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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