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США угрожают нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю – Лавров - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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США угрожают нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю – Лавров
США угрожают нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю – Лавров - РИА Новости Крым, 27.12.2022
США угрожают нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю – Лавров
Некие "неназванные официальные лица" из Пентагона заявляют о необходимости нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю, однако реакция на такие заявления будет... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T09:50
2022-12-27T11:25
сергей лавров
владимир путин (политик)
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Некие "неназванные официальные лица" из Пентагона заявляют о необходимости нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю, однако реакция на такие заявления будет соответствующая, отметил глава МИД России Сергей Лавров.По словам Лаврова, если такие идеи действительно кем-то вынашиваются в США, "этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".Глава МИД отметил, что стратегическая цель Вашингтона и его союзников по НАТО – "победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны".21 декабря в Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер по итогам встречи подтвердил намерение передать Киеву батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и обучить украинских военных использованию этих систем. Также достигнута договоренность о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую Штаты выделили Киеву, составит 21,9 миллиарда долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Кирби признал участие США в конфликте на Украине – ЗахароваВоенные биолаборатории США на Украине: новые имена участниковПолитолог назвал скрытый смысл визита Зеленского в США
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сергей лавров, владимир путин (политик), министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, в мире
США угрожают нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю – Лавров

Лавров заявил, что в США угрожают нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю

09:50 27.12.2022 (обновлено: 11:25 27.12.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Некие "неназванные официальные лица" из Пентагона заявляют о необходимости нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю, однако реакция на такие заявления будет соответствующая, отметил глава МИД России Сергей Лавров.
"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства", - сказал министр в интервью ТАСС.
По словам Лаврова, если такие идеи действительно кем-то вынашиваются в США, "этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".
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Глава МИД отметил, что стратегическая цель Вашингтона и его союзников по НАТО – "победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны".
"Главным бенефициаром "горячего конфликта" выступают США, которые стремятся извлечь из него максимальную выгоду как в военно-стратегическом плане, так и экономическом. Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу – нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов", – добавил министр.
21 декабря в Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер по итогам встречи подтвердил намерение передать Киеву батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и обучить украинских военных использованию этих систем. Также достигнута договоренность о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую Штаты выделили Киеву, составит 21,9 миллиарда долларов.
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