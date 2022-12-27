https://crimea.ria.ru/20221227/ssha-ugrozhayut-fizicheskim-ustraneniem-prezidenta-rossii--lavrov-1126147626.html

США угрожают нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю – Лавров

США угрожают нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю – Лавров - РИА Новости Крым, 27.12.2022

США угрожают нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю – Лавров

Некие "неназванные официальные лица" из Пентагона заявляют о необходимости нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю, однако реакция на такие заявления будет... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T09:50

2022-12-27T09:50

2022-12-27T11:25

сергей лавров

владимир путин (политик)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Некие "неназванные официальные лица" из Пентагона заявляют о необходимости нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю, однако реакция на такие заявления будет соответствующая, отметил глава МИД России Сергей Лавров.По словам Лаврова, если такие идеи действительно кем-то вынашиваются в США, "этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".Глава МИД отметил, что стратегическая цель Вашингтона и его союзников по НАТО – "победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны".21 декабря в Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер по итогам встречи подтвердил намерение передать Киеву батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и обучить украинских военных использованию этих систем. Также достигнута договоренность о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую Штаты выделили Киеву, составит 21,9 миллиарда долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Кирби признал участие США в конфликте на Украине – ЗахароваВоенные биолаборатории США на Украине: новые имена участниковПолитолог назвал скрытый смысл визита Зеленского в США

https://crimea.ria.ru/20221223/politolog-nazval-adresata-posyla-putina-o-peregovorakh-po-ukraine-1126099397.html

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сергей лавров, владимир путин (политик), министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, в мире